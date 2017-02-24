مدرسة عيبان الابتدائية والمتوسطة في زيارة لهيئة تطوير المناطق الجبلية

قامت مدرسة عيبان الابتدائية والمتوسطة أمس الخميس بزيارة ميدانية مع نخبة من المعلمين والطلاب لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية وذلك للتعرف على ما تقدمه هذه الجهة الحكومية من خدمات وبرامج تخدم القطاع الجبلي .

إلى ذلك وقع نيابة عن قائد المدرسة وكيل المدرسة الأستاذ علي يحيى غزواني ورائد النشاط ماجد الغروي عقد شراكة مع هذه المنشأة الحكومية بهدف تحقيق مفهوم الشراكة المجتمعية وتحقيق التكامل التعليمي بين الجهتين.

وقد أبدى مدير الهيئة المهندس مساوى الصميلي ترحيبه وسعادته بمثل هذه الزيارات التي تضفي لأبنائنا الطلاب حزمة من القيم الإيجابية لما يقدمه الوطن من خدمات وأعمال تطويريه وخطط مستقبلية هادفة. وتزامناً مع مناسبة أسبوع الشجرة كان للوفد زيارة لمشاتل ومحميات الهيئة تعرفوا على أنواع النباتات والترب الصالحة للزراعة وكيفية قياس كمية الأمطار ودرجات الحرارة. .

وقد أعرب الطلاب عن فائق شكرهم لقائد المدرسة حسن جبر الفيفي ومعلم العلوم الأستاذ سلمان غزواني لتبني هذه البرامج وتفعيلها بشكل جميل وفعال. .