انطلاق فعاليات الملتقى التعريفي بمكتبة الملك فهد العامة

إنطلاق الملتقى التعريفي لمبادرة إدراك 2030 تحت رعاية مركز آفاق وقدرات والشراكة مع جامعه الملك عبدالعزيز في مساء يوم الثلاثاء / 17/5/ 1438 الموافق 14 فبراير من العام 2017 حيث أقيمت فعاليات الملتقى التعريفي في مكتبه الملك فهد العامة

وبدأ الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بالسلام الملكي ثم بآيات من الذكر الحكيم ، بعدها بدأت الكلمة التعريفية بالمبادرة القاها الرئيس التنفيذي لمبادرة اداراك 2030 د.ياسر الذهيبي ورحب بجميع الحضور و صحافيين وإعلاميين تحث عن مبادرة إدراك 2030 و تحقيق رؤية ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله

ثم تخللتها كلمة الجمعية والتى القاها رئيس جمعية المدربين د.أحمد الذهيبي وأول جمعية خاصة بالمدربين والتى تم اعتمادها في المملكة تكلم عن الجمعية وإدراك 2030 وما تحتويها ودور المدربين وورش العمل التى سوف تقام بهذه المناسبة .

ثم القى الأمين العام للمبادرة ورئيس لجنة البحوث العلمية في مبادرة ادراك 2030 د.أ.أحمد الشعراوي قائلا لقد ولقد جئنا نبادر ونؤسس وندعم الرؤية الكبرى لسمو ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه ،رؤية 2030 من خلال مبادرة إدراك 2030 ومن هذا المنطلق أيضًا حرصت المبادرة على تفعيل هذه المبادرة في استقطاب الخبرات والعامة لها .

القت رئيسة لجنة العلاقات العامة أ.حورية الشيخ وتحدثت عن دور المرأة في المجتمع ودورها من خلال المبادرة وأن المرأة عنصر مهم ومؤثر في رؤية 2030 وإنها عنصر مؤثر .

القى مدير مركز آفاق وقدرات الراعي والشريك الرئيسي في مبادرة إدراك 2030 د.محمد جعفري .

وفي ختام الملتقى التعريفي لمبادرة إدراك 2030 تمت الإجابة على اسئلة الصحفيين والإعلاميين والحضور وتم ختام الملتقى بالنشيد الوطني.