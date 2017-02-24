 قبيلة آل سلمان تحتفي برئيس مركز الجوة وشيخ عشائر الأبيات  | فيفاء أون لاين
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

بحضور قيادات المنطقة ومشايخ وأعيان فيفاء

قبيلة آل سلمان تحتفي برئيس مركز الجوة وشيخ عشائر الأبيات 

قبيلة آل سلمان تحتفي برئيس مركز الجوة وشيخ عشائر الأبيات 
عيسى الفيفي ـ فيفاء
أقامت قبيلة آل سلمان بمنزل شيخها يحي بن عيدان بن سالم  السلماني الفيفي بعد ظهر  يوم أمس  الخميس الموافق 25/5/1438  حفلا تكريما لكل من رئيس مركز الجوة بفيفاء عبدالله بن محمد  الظافري وشيخ عشائر أبيات فيفاء عبدالله بن حسن فرح  الفيفي ، وقد حضر هذا الحفل عدد من قيادات  المنطقة ومشائخ القبائل في محافظة فيفاء . بدأ الحفل  بكلمة ترحيبة لشيخ قبيلة آل سلمان رحب فيها برئيس مركز الجوة و وبشيخ قبيلة الأبيات بفيفاء ، كما شكر ضيوف الحفل على أجابتهم وتشريفهم الحفل ، بعدها سلم  الشيخ يحيى عيدان هدية تذكارية لرئيس مركز الجوة بمحافظة فيفاء بمناسبة تعيينة كأول رئيس للمركز متمنيًا له التوفيق في خدمة دينه ووطنه وولاة الأمر في هذه البلاد المباركة ، وبالنجاح في دفع عجلة التنمية لقرى ذلك المركز ، كذلك سلّم الشيخ يحيى بن عيدان هدية تذكارية أخرى لسعادة شيخ قبيلة أبيات فيفاء بمناسبة تنصيبه شيخا لعشائر الأبيات وهو سليل المجد ابن تلك الأسرة الكريمة التي خدمت فيفاء وأعطت وبذلت لوطنها .
 بعد ذلك تناول الجميع  مأدبة الغداء.
 وقد تشرف الحفل بحضور  عدد من أعيان ومشائخ وقيادات المنطقة .

شاهد ايضا

التعليقات (٣) اضف تعليق

  1. ٣
    زائر

    الله يحفظك يا شيخ ال سلمان فديته وفديت ترابه ❤

    اضافة رد
  3. ١
    بنت فيفاء

    الله يطول بعمرك ويحفظك يا شيخ ال سلمان ❤

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*