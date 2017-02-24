قبيلة آل سلمان تحتفي برئيس مركز الجوة وشيخ عشائر الأبيات 

أقامت قبيلة آل سلمان بمنزل شيخها يحي بن عيدان بن سالم السلماني الفيفي بعد ظهر يوم أمس الخميس الموافق 25/5/1438 حفلا تكريما لكل من رئيس مركز الجوة بفيفاء عبدالله بن محمد الظافري وشيخ عشائر أبيات فيفاء عبدالله بن حسن فرح الفيفي ، وقد حضر هذا الحفل عدد من قيادات المنطقة ومشائخ القبائل في محافظة فيفاء . بدأ الحفل بكلمة ترحيبة لشيخ قبيلة آل سلمان رحب فيها برئيس مركز الجوة و وبشيخ قبيلة الأبيات بفيفاء ، كما شكر ضيوف الحفل على أجابتهم وتشريفهم الحفل ، بعدها سلم الشيخ يحيى عيدان هدية تذكارية لرئيس مركز الجوة بمحافظة فيفاء بمناسبة تعيينة كأول رئيس للمركز متمنيًا له التوفيق في خدمة دينه ووطنه وولاة الأمر في هذه البلاد المباركة ، وبالنجاح في دفع عجلة التنمية لقرى ذلك المركز ، كذلك سلّم الشيخ يحيى بن عيدان هدية تذكارية أخرى لسعادة شيخ قبيلة أبيات فيفاء بمناسبة تنصيبه شيخا لعشائر الأبيات وهو سليل المجد ابن تلك الأسرة الكريمة التي خدمت فيفاء وأعطت وبذلت لوطنها .

بعد ذلك تناول الجميع مأدبة الغداء.

وقد تشرف الحفل بحضور عدد من أعيان ومشائخ وقيادات المنطقة .