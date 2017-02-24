القوات الإماراتية تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين في اليمن

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة استشهاد الرقيب خالد علي غريب البلوشي أحد جنودها المشاركين ضمن قواتها المشاركة في عملية ” إعادة الأمل ” مع قوات التحالف العربي للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وقدمت القيادة العامة خالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد .. سائلة الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يتغمده بواسع رحمته.

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