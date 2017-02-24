 القوات الإماراتية تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين في اليمن | فيفاء أون لاين
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

القوات الإماراتية تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين في اليمن

القوات الإماراتية تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين في اليمن
فيفاء أون لاين - أبوظبي

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة استشهاد الرقيب خالد علي غريب البلوشي أحد جنودها المشاركين ضمن قواتها المشاركة في عملية ” إعادة الأمل ” مع قوات التحالف العربي للوقوف مع الشرعية في اليمن.
وقدمت القيادة العامة خالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد .. سائلة الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يتغمده بواسع رحمته.

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