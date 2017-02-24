170 حافظًا وحافظه يشاركون في مشروع جمعية تحفيظ القرآن بجيزان

تواصل جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمدينة جيزان ، تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع تخريج الحفاظ والحافظات للعام الحالي ، عقب اختتام المراحل الثلاث من المشروع بمشاركة 80 حافظًا و90 حافظة ، في 10حلقات للحفاظ و10 أخرى للحافظات .

ويهدف المشروع إلى تخريج حفاظ وحافظات لكامل القرآن الكريم ، وتجميع وتأهيل المرشحين لختم القرآن في الأعوام القادمة ، وكذلك تنشيط الحلقات وبث روح التنافس والارتقاء بالمراجعة كماً وكيفاً.

ووضعت إدارة الجمعية مكافآت مادية للمشاركين في هذا المشروع لبث روح التنافس فيما بينهم، كما نفذت عددًا من الدورات للتعريف بالمشروع للطلاب والمعلمين ، ونفذت دورات أخرى في التجويد.

وجاءت مراحل المشروع الأربع لتشمل المرحلة الأولى من سورة يونس إلى سورة مريم، والمرحلة الثانية من سورة مريم إلى سورة الروم ، والمرحلة الثالثة من سورة الروم إلى الناس ، وشملت المرحلة الرابعة من يونس إلى سورة البقرة.

يُذكر أن هذا المشروع جاء برعاية من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بجازان للعام الخامس على التوالي.

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