 أبناء الحكمي يحتفون بقدوم ” أيمن ” و ” يامن “ | فيفاء أون لاين
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

أبناء الحكمي يحتفون بقدوم ” أيمن ” و ” يامن “

أبناء الحكمي يحتفون بقدوم ” أيمن ” و ” يامن “
فيفاء أون لاين - مسعود الفيفي

احتظنت استراحة الملتقى بخميس مشيط مناسبة بهيجة احتفل فيها كل من الأخ :-
حسن مسعود قاسم الحكمي بقدوم ولده ايمن و احمد جابر جبران الحكمي بقدوم ولده يامن وذلك مساء الخميس ٢٦/ ٥ / ١٤٣٨ وقد حضر المناسبة جمع لفيف من الضيوف الذين شرفوا الداعين بحضورهم واحييت الألعاب الشعبية
ومن ذلك الترحيبة :

قال ابو يامن وطيفو قد تهيا
والمعاني في مزيد

ياحروف الشعر هيا الليل هيا
ليلنا ذاليل عيد

في قدوم اشبالنا ايمن ويامن
……..

وا نثني القول بالمرحب وحيا
وأرفع بصوتي وأشيد

اهلن وسهلن بالغلى ياكل جيا
كل طيفي والعنيد

صار مرحبا يعم الارض من شرقن لشامن

…….

واعذرونا فالزلل او اي غيا
لو حصل من دون اريد

قدركم ياضيافنا قدرن عليا
قدركم قدرن مجيد

والشرف تاجن على الهامات
ويرسم وسامن

 

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