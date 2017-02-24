ابتدائية العدوين تفعل أسبوع الشجرة الأربعين بعدد من البرامج

فعلت مدرسة العدوين الابتدائية بفيفاء أسبوع الشجرة الأربعين تحت شعار ( الشجرة حياتنا ) بعدد من البرامج والفعاليات المتنوعة وذلك إيمانا من المدرسة بأهمية تعويد الطلاب على حب الغرس والزرع وتوعيتهم بأهمية المحافظة على الأشجار والممتلكات العامة ومن تلك البرامج المنفذة :

🔹 تشجير مداخل المدرسة وبعض ساحاتها المحيطة .

🔹أعمال فنية ولوحات حائطيةومطويات وعبارات توعوية خاصة بالشجرة من ابداعات الطلاب.

🔹 عمل بنرات خاصة بالمناسبة وتعليقها في مداخل المدرسة

🔹إعداد إذاعة صباحية طيلة أيام الأسبوع تتحدث عن أهمية الأشجار وفضل الزراعة .

🔹التنسيق والتخاطب مع هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية

لتزويد المدرسة بشتلات لزراعتها خلال الأسبوع.

🔹 التنسيق والتخاطب مع بلدية فيفاء – قسم الزراعة لزيارة البلدية والإطلاع على ما تقدمه البلديه من جهود في مجال التشجير

🔹تكريم لطلاب المشاركين في فعاليات أسبوع الشجرة وذلك بزيارة مشتل البلدية يوم الخميس 26 / 5 / 1438 هـ

حيث اطلعهم الأستاذ/ عبد الله جابر الفيفي والأستاذ / حسن علي الفيفي على الطرق الصحيحة لزراعة الشجر وكيفية المحافظة عليها والعناية بها وقدموا شرحا وافيا للطلاب في هذا المجال كما قام الطلاب بعدها بزراعة البعض من النباتات في المشتل الخاص بالبلدية وفي نهاية الزيارة قدم قسم الزراعة هدايا تذكارية للطلاب المشاركين في الزيارة وعددهم 35 طالبا

فيما قدمت المدرسة شهادة شكر وعرفان لبلدية فيفاء ممثلة في قسم الزراعة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والشرح الوافي للطلاب خلال الزيارة .

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