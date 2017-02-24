مجمع مدرسة الهجنبه للبنات يقيم برنامج الجنادرية ضمن خطة النشاط للفصل الدراسي

اقامة مساء امس برنامج الجنادرية في مجمع هجنبة الشقيق وذلك ضمن خطة النشاط للفصل الدراسي الثاني وذلك تحت اشراف قائدة المدرسة فاطمة عسيري ورائدة النشاط فاطمة مكي

حيث تمت دعوة جدات الطالبات وامهاتهن لحضور هذا المحفل المتواضع حيث ابتدأ البرنامج بآيات قرآنية مباركة تلاها اناشيد ترحيبية ومن ثم كلمة قائدة المدرسة حيث رحبت بالضيوف وتطرقت لعدد من المواضيع من اهمها برنامج فطن والعلاقة بين البيت والمدرسة وتاريخ المملكة وتراثها العريق وتم ارسال تحية حب و دعاء لجنودنا البواسل على الحد الجنوبي

وتخلل الحفل عدد من المشاهد التمثيلية من اداء طالبات المدرسة الموهوبات وكلمات ومسابقات ترفيهية وجوائز

ثم اختتم المحفل بجولة للامهات في الاركان التى عكست تراث المملكة في منطقة الشمال . وجازان والحجاز

ومن ثم تم تناول طعام الافطار مع الجدات والامهات

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