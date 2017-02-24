 مجمع مدرسة الهجنبه للبنات يقيم برنامج الجنادرية ضمن خطة النشاط للفصل الدراسي | فيفاء أون لاين
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

مجمع مدرسة الهجنبه للبنات يقيم برنامج الجنادرية ضمن خطة النشاط للفصل الدراسي

مجمع مدرسة الهجنبه للبنات يقيم برنامج الجنادرية ضمن خطة النشاط للفصل الدراسي
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

اقامة مساء امس برنامج الجنادرية في مجمع هجنبة الشقيق وذلك ضمن خطة النشاط للفصل الدراسي الثاني وذلك تحت اشراف قائدة المدرسة فاطمة عسيري ورائدة النشاط فاطمة مكي
حيث تمت دعوة جدات الطالبات وامهاتهن لحضور هذا المحفل المتواضع حيث ابتدأ البرنامج بآيات قرآنية مباركة تلاها اناشيد ترحيبية ومن ثم كلمة قائدة المدرسة حيث رحبت بالضيوف وتطرقت لعدد من المواضيع من اهمها برنامج فطن والعلاقة بين البيت والمدرسة وتاريخ المملكة وتراثها العريق وتم ارسال تحية حب و دعاء لجنودنا البواسل على الحد الجنوبي
وتخلل الحفل عدد من المشاهد التمثيلية من اداء طالبات المدرسة الموهوبات وكلمات ومسابقات ترفيهية وجوائز
ثم اختتم المحفل بجولة للامهات في الاركان التى عكست تراث المملكة في منطقة الشمال . وجازان والحجاز
ومن ثم تم تناول طعام الافطار مع الجدات والامهات

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