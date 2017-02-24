كلية طب الأسنان بجازان تنتهي من إحصائية عدد المستفدين من عيادات الكلية خلال فترة المهرجان الشتوى

أنتهت كلية طب الأسنان بجامعة جازان من إحصائية عدد المستفيدين من جناح عيادات الكلية في المهرجان الشتوي التاسع حيث أصدرت إحصائية عدد الزوار الذي بلغ (٢٥٨٦) زائر وتأتي هذه المشاركة في المهرجان تحقيقاً لهدف الكلية في خدمة المجتمع وتعزيز دورها في خدمة المنطقة وزوارها خلال فترة المهرجان.

‎وقد عملت العيادات طيلة فترة ايام المهرجان ابتدا ًء من تدشين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبد العزير ال سعود لجميع اركان الجهات المشاركة با المهرجان الى يوم السبت الماضي الذي اعتبر آخر يوم لجناح عيادات الكلية .

‎وكان ذلك بدوام مسائي يبدأ من الساعة الرابعة عصراً الى الساعة العاشرة ليلا ً وقد تم تشغيل العيادات بعدداً من الأطباء وطبيبات الإمتياز وعدداً من الطلاب بإشراف منسقة الأنشطة الطلابية بالكلية د. امل باجنيد وبعض منسوبي الكلية.

‎كما أهتمت جامعة جازان بتوفير جناح احتوى على عيادات اسنان متكاملة التجهيزات للنساء والرجال ، با ضافة الى ركن تثقيفي توعوي ضم عدداً من مختلف مواضيع طب الأ سنان التي قدمت على هيئة بوسترات ، كما تم توفير عدد من أجهزة الكمبيوتر والطابعات التي حفظ بها اكثر من ٥٠منشوراً تحتوي على نصائح وإرشادات توعوية وتثقيفية كانت تطبع في الحال وتعطى للزائر بعد تشخيصه و بناءاً على حالته حيث تم طباعة ما يفوق ٢٠٠٠منشور، و تم توزيع ١٨٠٠من الفرش والهدايا المتنوعة ، واحتوى الركن ايضاً على كل ما يهدف الى توعية الزوار وتعريفهم بكل ما يتعلق بصحة اسنانهم .

‎وأوضح عميد الكلية د . عبد الوهاب الأمير أن هذة المشاركة تهدف ايضاً الى التعريف بالكلية وما تقدمه عياداتها من خدمات علأجية في مختلف تخصصات طب الاسنان والتعريف با المراحل العلمية الصحيحة لعلاج الفم والأسنان وبأماكن العلاج المتوفرة في منطقة جازان .

‎يذكر أن كلية طب الأسنان بجامعة جازان تحتوي على 120 عيادة متطورة لعلاج الفم والأسنان في مختلف المستويات والتخصصات “50 وحدة” منها مخصصة للعيادات التعليمية للطلاب و “50 وحدة ” للعيادات التعليمية للبنات كما جهزت”18 وحدة” للعيادات التخصصية الإستشارية ووحدتان مخصصتان لمنسوبي جامعة جازان وتم تجهيز هذه العيادات بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مجال طب الأسنان.