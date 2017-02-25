بالصور:جمعية التنمية الأسرية بجازان تنفذ “مهارات المستشار الأُسَري”

ضمن برامجها الاستراتيجية لعام 2017م اختتمت جمعية التنمية الأسرية بجازان برنامجها التدريبي الثاني “تنمية مهارات المستشار الأسري”

الذي نفذه معهد التنمية الأسرية العالي للتدريب بالأحساء بالتعاون مع الجمعية، وذلك في فندق ماريوت جازان خلال الفترة 17 ــــ 26 / 5 / 1438هـ، برعاية كريمة من مؤسسة بن محفوظ الخيرية.

وشارك في تقديم البرنامج نخبة من مدربي المعهد وخبراء التنمية الأسرية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور رشاد السنوسي إن البرنامج يهدف إلى تعزيز دور المستشار الأسري في المجتمع عبر تأهيله بالمعارف والخبرات في هذا المجال، وتزويده بالمهارات التي تمكنه من أداء دوره بفاعلية على الوجه الأمثل.

وأوضح السنوسي أن البرنامج استهدف المتدربين بواقع 50 ساعة تدريبية استفاد منها 56 متدرباً ومتدربة بمنطقة جازان.

وشهد البرنامج الذي استمر لمدة 10 أيام توقيع اتفاقية التزام تطوعية بين الجمعية والمستشارين نصت على تفعيل أدوارهم في جهات عملهم الرسمية والتطوعية من خلال خطة عمل متفق عليها بين الطرفين.

وقدم نائب رئيس الجمعية الأستاذ ملهي عقدي شكره للجميع في كلمة ألقاها في حفل اختتام البرنامج، كما تحدث عن توجهات الجمعية في المرحلة القادمة وخططها الطموحة في خدمة المجتمع.

من جانبه أعرب المتدربون والمتدربات عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج وحماستهم للتطوع في مجال الاستشارات الأسرية.