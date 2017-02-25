دروس (ن) في الصمود

سلام وتحية وعز وإجلال للجنود المرابطين على حدود مملكتنا الحبيبة

برا وبحرا وجوا ورجالات الأمن بكل

قطاعاتهم العيون الساهرة في كل

مدينة وقرية سلام يمتزج مع نبضات القلوب وتتغذى به الضمائر الحية

في الصدور النقية وتخطه الأقلام على صفحات التأريخ المجيد سلام حبر أقلامه من دماء الشهداء الزكية في عليين

سلام للرجال والأبطال المخلصين

يا جنود الحزم ؛؛؛؛؛ يا زبن الحدودي

يا رجال الأمن ف الشعب السعودي

والعيون الساهرة

أنتم الصيحة ؛؛ على أرباب المعاند

وانتم الفخر نعم ؛؛؛؛؛؛؛ والله شاهد

والنجوم القاهرة

من مجرتها يذيب الشهب معقل كل عادي

المعالي ؛؛؛ صوب شرواكم تسودي

والمهمات ؛؛ الصعيبة ف الوجودي

بين عيني عنترة

أشهد إنك يا بطل ف الله مجاهد

واشهد إن لك ياوطن إبن مساند

ف العسر والميسرة

صف واحد بيرقه من دونهِ ؛ خرط القتادِ

قايده سلمان ؛؛؛؛؛؛؛ مقدام الأسودي

لقن العالم دروس(ن)ف الصمودي

ب الحلم والمقدرة

وساعديه أنعم بهم ؛؛ خير السنايد

والشيوخ ؛؛ المخلصين في العقائد

والنوايا ؛ الظاهرة

هيبة الحكام تقوى الله ؛؛؛ هِيَ زاد المعادِ

اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إبن عبدالعزيز آل سعود

وولي عهده وولي ولي عهده اللهم سدد رأيهم اللهم كن لهم ناصرا ومعينا

اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين واهلها اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم اللهم أنزل على الحوثيين وأعوانهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين

اللهم صل على محمد

بقلم

سليمان حسين صبحان الداثري الفيفي أبو عبدالله في 1438/2/4