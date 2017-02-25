حنا معك يابو فهد ..من المهد إلى اللحد

من المهد إلى اللحد بيدين أبو فهد

هذا لوانا ؛؛؛؛ والوثاق الدين والعهد

من مهبط الوحي

مأوى خليل الله ؛ مولد سيد البشر

مهد النبوة من هنا الإيمان ق نتشر

واضح موضَّحي

وأمان وامن (ن) مستتب في غاية المرام

ساس السياسة السامية ل هذه البلد

منابِعُ الحكمة ؛؛؛ وخوف الواحد الأ حد

قبل المصالحي

قولوا لمن يعزف ؛؛؛؛؛ لديناره على الوتر

لا يحسب إن لو مُحْتري يروح في سقر

ف القاع سادحي

حتى يُغير مورد اخطائه من السيَّات والغرام

يبقى الأسد حامي عرينه ذا هو الأسدُ

ليس الأُسَيْد من يُجَر بحبل من مسد

في كل مسرحي

على مراقيبه ؛؛؛؛؛ تُسوَّق أبشَع الصور

والقتل والتشريد ؛ ف الأفراد والأسر

إناء يَنْضَحي

بكل جُداف الخيانة والغلو والحقد والحرام

ضاد العروبة موطن الإعجاز والرشَد

سيفه سِناد الحق ؛؛؛؛ يستبرأ به يشد

لَوُحُ ؛ الفصايحي

نختار منه المفردات في موجز الخبر

والمحكمات لا دقت الأجراس وانتَبر

صوت المدايحي

يا من هو أهلًا لها ؛؛ تشتاق لهْ منابر الكرام

بقلم

سليمان حسين صبحان الداثري الفيفي في 1438/2/14