اهالي الحسينية يكرمون المبتعث طلال الشريف

أقام أبناء الاشراف ال خيرات بالحسينية وأهالي مركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا حفل تكريم لابنهم المبتعث بإمريكا، طلال محمد ابوطالب شريف بولاية هيوستن الأمريكية والمتخرج من جامعة هيوستن وذلك برعاية سعادة محافظ محافظة صبيا بالنيابة الاستاذ ابراهيم علي عثمان شبيلي وشيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع الشيخ ابراهيم بن حسن الذروي بحضور الأستاذ تركي القصيبي مدير مكتب سمو أمير المنطقة وسعادة محافظ بيش والأستاذ جمعان الغامدي وجمع من الأصدقاء والزملاء وذوي ومحبي المحتفى به و اختتمت المناسبة بتبادل الهدايا والتبريكات وكذلك العروض والرقصات الشعبية المتعارف عليها بالمنطقة رقصت السيف.

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