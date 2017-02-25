 اهالي الحسينية يكرمون المبتعث طلال الشريف | فيفاء أون لاين
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

اهالي الحسينية يكرمون المبتعث طلال الشريف

اهالي الحسينية يكرمون المبتعث طلال الشريف
حيدر الذروي - فيفا اون لاين

أقام أبناء الاشراف ال خيرات بالحسينية وأهالي مركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا حفل تكريم لابنهم المبتعث بإمريكا، طلال محمد ابوطالب شريف بولاية هيوستن الأمريكية والمتخرج من جامعة هيوستن وذلك برعاية سعادة محافظ محافظة صبيا بالنيابة الاستاذ ابراهيم علي عثمان شبيلي وشيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع الشيخ ابراهيم بن حسن الذروي بحضور الأستاذ تركي القصيبي مدير مكتب سمو أمير المنطقة وسعادة محافظ بيش والأستاذ جمعان الغامدي وجمع من الأصدقاء والزملاء وذوي ومحبي المحتفى به و اختتمت المناسبة بتبادل الهدايا والتبريكات وكذلك العروض والرقصات الشعبية المتعارف عليها بالمنطقة رقصت السيف.

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