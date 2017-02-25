استهداف تدريب 20 ألف معلم ومنسق على مبادرة الله يعطيك خيرها للحد من الحوادث 

استعرضت مبادرة “الله يعطيك خيرها” التي تتبناها جمعية الأطفال المعوقين جوانب من تجربتها خلال الأربع سنوات الماضية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية) ضمن جناح وزارة التعليم الشريك الاستراتيجي للمبادرة.

ولفتت فعاليات المبادرة انتباه الآلاف من زوار الجنادرية وبداية تجربتها التي حظيت بمباركة ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي غير اسمها من يعطيك خيرها الى “الله يعطيك خيرها” وانطلقت بعد ذلك فعالياتها في مختلف مناطق ومدن المملكة ومن بينها قطاع التعليم الذي يستهدف تدريب ما يقارب 20 ألف معلم ومنسقا بالتعليم على المبادرة وأهدافها وتحقيق السلامة المرورية، فضلا عن شركة أرامكو التي تبنت حوالي 22 فعالية العام الماضي لتوعية المجتمع بمخاطر السرعة الزائدة واهمية الالتزام بالتعليمات والسلامة المرورية فضلا عن الفعاليات التي قادتها المبادرة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مما اسهم في احداث حراك وتفاعل كبيرين وتحرك رسمي أدى الى تغليظ عقوبات المخالفات المرورية، وكان من نتيجة ذلك حدوث تراجع ملحوظ في معدلات الحوادث المرورية وصلت في بعض المناطق الى نسبة 25% .

وقد شاهد زوار الجنادرية فعاليات محاكاة لتوضيح مخاطر السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية فضلا عن استخدام “الدومى” وهي عبارة عن شخصيات رمزية عن الاسرة كإحدىالوسائل التوعوية والترفيهية لايصال رسالة واهداف المبادرة للزوار بالاضافة الى التفاعل المباشر للشيخ خالد الغامدي مدير الفعاليات والانشطة التطوعية بمبادرة الله يعطيك خيرها مع الزوار والاجابة السريعة على استفساراتهم وتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بالسلامة المرورية والمخاطر الناتجة عن عدم الالتزام بها من خسائر بشرية .

ولم تخلو فعاليات وأنشطة المبادرة من الترفيه والتكريم حيث تشهد بعض الأنشطة الترفيهية الهادفة لايصال رسائل توعوية عن المبادرة.

ونظرًا لتميز المبادرة وأنشطتها وفعالياتها تسلم المدير التنفيذي لمبادرة “الله يعطيك خيرها” الاستاذ سليمان المنصور درع تكريم جمعية الاطفال المعوقين الممثلة في مبادرة الله يعطيك خيرها من

معالي وزير التعليم د. أحمد العيسى عقب تفقده جناح وزارة التعليم في الجنادرية على الجهود العظيمة التي تبذلها مبادرة الله يعطيك خيرها من أجل توعية المجتمع بالسلامة المرورية وتوضيح المخاطر الناتجة عن الحوادث والكشف عن معدلات الوفيات والاصابات والاعاقات، وايصال رسالة واضحة للمجتمع بالمخاطر الناجمة عن الحوادث.

و عبر المدير التنفيذي للمبادرة عن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم على هذا التكريم مشيدا بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة التعليم كشريك استراتيجي للمبادرة وقال: إن وزارة التعليم من أهم الجهات التي تشارك بفعالية في أنشطة المبادرة حيث تدعمها بمختلف الوسائل من أجل ايصال رسالتها لمختلف الفئات.