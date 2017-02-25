((مسؤولية الفرد تجاه أمن وطنه))برنامجاً توعوياً لطلاب الثانوية بفيفاء

ضمن مشروع إدارة تعليم صبيا ((المسؤولية الوطنية ))والذي يستهدف طلاب الصف الثالث الثانوي . نفذت شعبة التربية الإسلامية بالمكتب برنامجاً توعوياً لطلاب مدارس المكتب الثانوية حمل عنوان ((مسؤولية الفرد تجاه أمن وطنه)) قدمه المشرف التربوي بتعليم المدينة المنورة الأستاذ :حامد أحمد بخاري . حيث أقيم البرنامج على مدى أربعة أيام خصص كل يوم لثانوية .

هذا وقد صرح مشرف التوعية الإسلامية بالمكتب الأستاذ: يزيد أسعد الفيفي للإعلام التربوي قائلاً : إن هذا البرنامج قد نفذ على شكل محاضرات ولقاءات مفتوحه مع طلاب الصف الثالث ثانوي لجميع ثانويات فيفاء وقد لقى البرنامج تفاعلاً كبيراً من الطلاب .

وأضاف قائلاً : هدفنا من البرنامج تحقيق رؤية مشروع الإدارة الذي أطلقته هذا العام تحت عنوان ((المسؤولية الوطنية )) ورؤيته في بناء جيل يعتز بوطنه ويحمل المسؤولية تجاهه ويساهم في بناء حضارته والحفاظ على مقدراته ومنجزاته .واقدم خالص شكري وتقديري للأستاذ حامد البخاري لقبوله الدعوة وتنفيذ البرنامج .

كما أشكر قادة ثانويات فيفاء لتعاونهم الذي كان له أكبر الأثر في نجاح البرنامج .