تعليم الداير يفتتح لقاء المنسقات الإعلاميات بمدارس المكتب

سعيًا لتطوير العمل الإعلامي في مدارس مكتب تعليم الداير بنين وبنات ، وحرصًا على توحيد منطلقات العمل وإجراءات مجال صياغة الأخبار ، والوقوف على ما يبذل من جهود في الميدان التربوي .

افتتح سعادة مدير مكتب تعليم الداير سالم بن حسين المالكي في تمام الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الخميس 26 / 5 / 1438هـ ، ( لقاء المنسقات الإعلاميات في مدارس المكتب) عبر القاعة الافتراضية ( WiziQ) .

حيث شكر في بداية كلمته القائمين على التنسيق الإعلامي في المكتب ( بنين وبنات ) وأشار إلى الدور الكبير للإعلام في إبراز المناشط والبرامج وتميز المعلمات والطالبات ، حيث يعتبر الإعلام هو لسان المدرسة الناطق ويقدم رسالة إعلامية سامية تتماهي والمنجزات التي نشاهدها على أرض الواقع .

وبارك للإعلاميات تدشين شعار الإعلام الجديد ، الذي بذل فيه جهدا واضحا حتى تم اعتماده ، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء الشعار بدأت من المنسقة الإعلامية سلامة المالكي .

وأزجى شكره لمشرفي تقنية المعلومات إسماعيل المالكي ويحيى المالكي على الدعم الفني الذي قدماه لإتمام هذا اللقاء . وتمنى للجميع النجاح .

بعدها بدأ المنسق الإعلامي للمكتب حسين سلمان المالكي باستعراض فقرات اللقاء ، من خلال مشاهدة حوالي ( 20) صورة للأعمال المقدمة من مختلف المدارس و شمل العرض الجوانب التالية :

1ـ العمل الإعلامي ( إحصائيات وأرقام ) في الفصل الأول من هذا العام .

2ـ ترميز الخبر الإعلامي .

3ـ نماذج من أخبار المدارس .

4ـ إطلالة على بوابة المكتب بعد تحديثها .

ثم كانت استراحة لمدة ( 20) دقيقة .

بعد ذلك استكملت فقرات اللقاء وشملت :

5ـ صياغة الخبر الإعلامي ( تخلله نشاط فردي بحيث تصوغ كل منسقة إعلامية عنوانًا لأحد أخبار المدرسة ) .

6ـ أخطاء شائعة في صياغة الأخبار .

7ـ الزيارات الإعلامية ، تم من خلالها استعراض نماذج من أعمال المدارس التي كانت زيارتها في الفصل الأول وهي ( ثانوية عائشة بنت أبي بكر ــ ابتدائية ذات الخلفين ــ ابتدائية ذات المسك ) .

وفي أثناء العرض كانت هناك استفسارات من المنسقات من أبرزها :

1ـ عرض نموذج متميز لأحد الأخبار .

2ـ محتوى السجل الإعلامي في المدرسة .

3ـ آلية معرفة المنسقة الإعلامية للملاحظات على الخبر التي بموجبها تم إعطاء ترميز مستواه .

في نهاية اللقاء تمت عملية سحب على تذكرتَي سفر ( ذهابًا وإيابًا) مقدمة من المنسق الإعلامي :

1ـ الرياض ( لحضور معرض الرياض الدولي للكتاب) .

2ـ جدة ( لأداء مناسك العمرة) .

وكانت تذكرة الرياض من نصيب المنسقة الإعلامية وقائدة مدرسة ذات المسك مها قاسم جابر .

فيما كانت تذكرة جدة من نصيب المنسقة الإعلامية لمدرسة آل شريف عفاف محسن بجوي .

في نهاية اللقاء شكر منفذ البرنامج الجميع على الحضور والمشاركة الفاعلة حيث كان العدد ( 21) منسقة إعلامية .

أدار اللقاء تقنيًا باقتدار مشرف تقنية المعلومات يحي فرح المالكي