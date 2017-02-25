 تعليم الداير يفتتح لقاء المنسقات الإعلاميات بمدارس المكتب | فيفاء أون لاين
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

فيما تم السحب على تذكرتَي سفر للرياض وجدة

تعليم الداير يفتتح لقاء المنسقات الإعلاميات بمدارس المكتب

تعليم الداير يفتتح لقاء المنسقات الإعلاميات بمدارس المكتب
الداير بني مالك - حسين المالكي

سعيًا لتطوير العمل الإعلامي في مدارس مكتب تعليم الداير بنين وبنات ، وحرصًا على توحيد منطلقات العمل وإجراءات مجال صياغة الأخبار ، والوقوف على ما يبذل من جهود في الميدان التربوي .
افتتح سعادة مدير مكتب تعليم الداير سالم بن حسين المالكي في تمام الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الخميس 26 / 5 / 1438هـ ، ( لقاء المنسقات الإعلاميات في مدارس المكتب) عبر القاعة الافتراضية ( WiziQ) .
حيث شكر في بداية كلمته القائمين على التنسيق الإعلامي في المكتب ( بنين وبنات ) وأشار إلى الدور الكبير للإعلام في إبراز المناشط والبرامج وتميز المعلمات والطالبات ، حيث يعتبر الإعلام هو لسان المدرسة الناطق ويقدم رسالة إعلامية سامية تتماهي والمنجزات التي نشاهدها على أرض الواقع .
وبارك للإعلاميات تدشين شعار الإعلام الجديد ، الذي بذل فيه جهدا واضحا حتى تم اعتماده ، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء الشعار بدأت من المنسقة الإعلامية سلامة المالكي .

وأزجى شكره لمشرفي تقنية المعلومات إسماعيل المالكي ويحيى المالكي على الدعم الفني الذي قدماه لإتمام هذا اللقاء . وتمنى للجميع النجاح .
بعدها بدأ المنسق الإعلامي للمكتب حسين سلمان المالكي باستعراض فقرات اللقاء ، من خلال مشاهدة حوالي ( 20) صورة للأعمال المقدمة من مختلف المدارس و شمل العرض الجوانب التالية :
1ـ العمل الإعلامي ( إحصائيات وأرقام ) في الفصل الأول من هذا العام .
2ـ ترميز الخبر الإعلامي .
3ـ نماذج من أخبار المدارس .
4ـ إطلالة على بوابة المكتب بعد تحديثها .
ثم كانت استراحة لمدة ( 20) دقيقة .
بعد ذلك استكملت فقرات اللقاء وشملت :
5ـ صياغة الخبر الإعلامي ( تخلله نشاط فردي بحيث تصوغ كل منسقة إعلامية عنوانًا لأحد أخبار المدرسة ) .
6ـ أخطاء شائعة في صياغة الأخبار .
7ـ الزيارات الإعلامية ، تم من خلالها استعراض نماذج من أعمال المدارس التي كانت زيارتها في الفصل الأول وهي ( ثانوية عائشة بنت أبي بكر ــ ابتدائية ذات الخلفين ــ ابتدائية ذات المسك ) .

وفي أثناء العرض كانت هناك استفسارات من المنسقات من أبرزها :
1ـ عرض نموذج متميز لأحد الأخبار .
2ـ محتوى السجل الإعلامي في المدرسة .
3ـ آلية معرفة المنسقة الإعلامية للملاحظات على الخبر التي بموجبها تم إعطاء ترميز مستواه .

في نهاية اللقاء تمت عملية سحب على تذكرتَي سفر ( ذهابًا وإيابًا) مقدمة من المنسق الإعلامي :
1ـ الرياض ( لحضور معرض الرياض الدولي للكتاب) .
2ـ جدة ( لأداء مناسك العمرة) .

وكانت تذكرة الرياض من نصيب المنسقة الإعلامية وقائدة مدرسة ذات المسك مها قاسم جابر .
فيما كانت تذكرة جدة من نصيب المنسقة الإعلامية لمدرسة آل شريف عفاف محسن بجوي .

في نهاية اللقاء شكر منفذ البرنامج الجميع على الحضور والمشاركة الفاعلة حيث كان العدد ( 21) منسقة إعلامية .

أدار اللقاء تقنيًا باقتدار مشرف تقنية المعلومات يحي فرح المالكي

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