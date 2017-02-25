 السلماني يحتفل بسلامة وتعافي نجله من الإصابة في الحد الجنوبي | فيفاء أون لاين
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

السلماني يحتفل بسلامة وتعافي نجله من الإصابة في الحد الجنوبي

السلماني يحتفل بسلامة وتعافي نجله من الإصابة في الحد الجنوبي
يحي فرحان الحكمي - المشاف

أقام الشيخ محمد يحي السلماني الفيفي مساء البارحة مناسبة تكريم واحتفاء بسلامة نجله البطل سعود محمد يحي السلماني الفيفي أحد افراد حرس الحدود بقطاع الداير بني مالك الذي أصيب أثناء صد هجوم لمليشيات الحوثي وصالح على الشريط الحدودي بمحافظة الداير قبل حوالي شهر وشرف المناسبة التي أقيمت في منزل الأسرة بالمشاف عدد كبير من أبناء قبائل فيفاء والضيوف الذين حمدوا الله على سلامة البطل سعود الفيفي وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها وقدموا له العديد من الهدايا والدروع التذكارية وسط دعوات أن يحفظ الله قيادتنا الحكيمة وهذه البلاد المباركة وأن يحمي جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم.

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