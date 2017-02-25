الشيخ علي بن قاسم آل طارش الفيفي ومؤلفاته (4)

الحلقة الأولى :

الحلقة الثانية :

الحلقة الثالثة :

رابعاً : (علم الرواية والإسناد) ، وتشتمل على :

1ـ كتاب : الإرشاد إلى صحيح الرواية والإسناد .

2ـ أوراق ومسودات(1) .

وأما علم الرواية والإسناد وما يسمى ” الإجازات ” فله فيها شأن آخر وله فيه باعٌ طويل وله فيه تجربةٌ خاصة ، حيث كتبَ في ذلك رسالة قيّمة بعنوان ” الإرشاد إلى صحيح الرواية والإسناد ” بيّن فيها الرواية بالإسناد وطرقها وأحكامها ، ثم بيّن شرف الحصول عليها للاتصال المباشر برواية الثقة عن الثقة ، ونقل رواية الثقات من السنة النبوية والقدرة الذاتية على تحمل الرواية وأداؤها وحفظها من دسائس دعاة الفساد .

قال الشيخ ـ حفظه الله ـ في رسالته : (2)

” فإنه لما منّ الله عليّ بتلقي العلم من مشايخ أعلام ، جهابذة فخام ، شرفتُ بالأخذِ عنهم ، والاقتباس من فيض نورهم ، والنهل من معين علمهم ، قراءةً وسماعاً واقتفاءً لآثارهم ، وسيراً على نهج ما تلقوه من مشكاة النبوة من الهدى والنور عن مشايخهم ، وبعد أن أحرزتُ نصيباً من العلم أجازني بعضهم بالرواية عنهم ، ونقلُ ذلك إلى من يأتي من بعدهم ، ثم رغب إليّ إخواني وأبنائي وتلاميذي أن أجيزهم بذلك ليصلوا سندهم بسند أولئك الفضلاء الأمجاد ، من أهل الجد والاجتهاد ، ليكون لهم الشرف الأسمى ، والحظ الأسنى ، باتصال إسنادهم بخير العباد r إلى يوم التناد ، وذلك لأن الإسناد من خصائص هذه الأمة المرحومة ومميزاتها إلى يوم المعاد ، ولذلك فقد حققت لهؤلاء الراغبين رغبتهم ، ولبيت لهم طِلْبَتَهُم مع اعترافي بالقصور ، وقصر باعي عن بلوغ شأو أولئك البحور ، ولكنه من باب التشبه بهم والاقتداء بنهجهم ، والسير على منوالهم ، وأملاً في أن أحشر في زمرتهم ، لقول الرسول الأكرم والمربي الأعظم r “من تشبه بقومٍ فهو منهم” فقد أجزتهم أن يرووا عني مؤلفاتي ودواويني الشعرية ورسائلي وفتاوى ومقالاتي ومحاضراتي وأن يرووا عني مؤلفات شيخي الجليل ، العصامي النبيل ، حافظ بن أحمد علي الحكمي المتوفى (1377هـ) رحمه الله ، التي تلقيتها منه مناولة وقراءة وسماعاً وإملاءً ، وأن يرووا عني ما أجازني به شيخي العلامة القدوة الفهامة ، الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي المتوفى (1389هـ) رحمه الله ، لما حوته إجازته من شيخه أحمد الله بن أمير القرشي الدهلوي المزبورة في كتابي “السمط الحاوي” عن أسلوب الداعية القرعاوي ، وما أجازني به شيخي العلامة القاضي محمد بن هادي الفضلي قاضي محكمة بني جماعة التوفى (1399هـ) رحمه الله مما أجازه به شيخه العلامة الإمام الحسن بن يحيى بن علي القاسمي الضحياني في إجازته الموسومة بسبيل الرشاد إلى طريق الرواية والإسناد ، وما اشتملت عليه من المرويات عن شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني فيما أخذه عن مشايخه المتصلة بسلاسل الاسناد ، من مصنفات أهل الإسلام في سائر البلاد ، مما أثبته في مؤلفه الشهير بإتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر ، وممن أجزتهم بذلك الطالب النجيب ” .

فقد حصل الشيخ ـ حفظه الله ـ على الإجازات من مشايخه الفضلاء كما بين في رسالته السابقة ، ومنهم الشيخ عبدالله القرعاوي الذي منحه إجازة مزبورة في كتاب ” السمط الحاوي ” وكذلك القاضي محمد بن هادي الفضلي ، ليروي عنهم كتب الأمهات الست والمسانيد وأشهر المؤلفات والمعاجم وأمهات الكتب ومؤلفات أخرى حصرها في رسالته تزيد علي (340 مؤلفاً) حصل فيها على إجازات رواية بالسند .

والشيخ علي ـ حفظه الله ـ أعطى الناس وطلاب العلم طريقة الإسناد لمن أراد أن يروي عنه بسنده المتصل إلى الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ إلى رسول الله r .

فذكر مثالا في رسالته : (3)

لمن أراد إسناد أي حديث من أحاديث هذا الثبت أن يرويه عني بسندي إلى القاضي محمد بن علي الشوكاني ، ثم يصله بسند الشوكاني إلى مؤلف الكتاب ، ثم يصله بسند مؤلف الكتاب إلى رسول الله r ، أو لمن يؤثر عنه الخبر .

وهو حديث (إنما الأعمال بالنيات) وذكر سنده عن الشيخ متصلاً بالأئمة إلى رسول الله r ، مُجازاً برواية السند المتصل .

فأصبح يأتي إلى الشيخ ـ حفظه الله ـ في السنين الأخيرة كثيرٌ من طلبة العلم الشرعي من أنحاء العالم ، ويقرؤون عليه الكتب رغبة منهم في الحصول على إجازات علمية من الشيخ ـ حفظه الله ـ ونظراً لذلك فقد أعدّ الشيخ نموذجاً للإجازة يكتب فيه اسم الطالب المجاز ، وذلك النموذج مكتوب في كتابه ” الإرشاد إلى طريق الرواية والإسناد” .

وحرص طلبة العلم على الحصول على إجازات علمية من الشيخ ـ حفظه الله ـ يعود إلى أسباب أهمها ما يلي :(4)

أولا : حرص العلماء وطلبة العلم على المحافظة على طريقة علماء سلف الأمة ، من حيث السند والرواية والسماع ، والمحافظة عليها حتى لا تندثر .

ثانياً : شيوع وانتشار العقيدة الإسلامية السلفية الصحيحة في أنحاء العالم ، وانحشار الأشعرية والصوفية اللتان عمتا العالم الإسلامي في عصر الانحطاط .

ثالثاً : كون كثير من علماء العالم الإسلامي درسوا في المؤسسات التعليمية التي تقوم على المنهج الأشعري في العقيدة .

رابعاً : كون الشيخ ـ حفظه الله ـ من علماء العقيدة السلفية الذين تلقوا العلم الشرعي الصافي الخالص من منابعه الصافية الخالصة من البدع والخزعبلات ؛ العقيدة التي كان عليها سلفُ الأمة .

خامساً : حصول الشيخ ـ حفظه الله ـ على الإجازة العلمية في الرواية ، وهي عبارة عن إجازتين علميتين :

الأولى : إجازة من الشيخ العلامة عبدالله القرعاوي ـ رحمه الله ـ .

الثانية : إجازة من الشيخ العلامة القاضي محمد بن هادي الدرابة

الفضلي قاضي مجز ببني جماعة ، أيام الحكم الملكي في اليمن .

وهما إجازتان متصلتا السند إلى أئمة الحديث إلى رسول الله r .

سادساً : انتشار كتب الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ـ رحمه الله ـ بين طلبة العلم في أنحاء العالم الإسلامي ، ولعل سبب ذلك جزالة ألفاظها وسهولة فهمها وملامستها للواقع المعاصر ، وتركزها على العقيدة الصافية ، وجمعها لأبواب العقيدة بأسلوب مختصر يناسب طلبة العلم .

سابعاً : كون الشيخ ـ حفظه الله ـ من العلماء الذين تتلمذوا على يد الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ـ رحمه الله ـ مباشرة وقرأوا عليه كتبه ، وهو من العلماء القلّة الذين لا زالوا على قيد الحياة من تتلمذ على يد الشيخ حافظ الحكمي ، أطال الله في عمر شيخنا علي بن قاسم على الصحة والعافية ورحم الله مشايخه الذين رحلوا .

ثامناً : اعتبار الإجازة التي يجيزها الشيخ ـ حفظه الله ـ لأي طالب إجازة عالية السند ، وخاصة إذا كانت إجازة في رواية مؤلفات الشيخ حافظ ـ رحمه الله ـ لأنها إجازة عن الشيخ القاضي علي بن قاسم عن الشيخ حافظ الحكمي مباشرة .

وأيضاً تعتبر عالية السند إذا كانت إجازة في رواية كتب الشيخ علي بن قاسم ـ حفظه الله ـ لأنها إجازة من مؤلف الكتاب مباشرة ، ولذلك كان يحرص طلبة العلم على الحصول على الإجازة العلمية من الشيخ مباشرة .

وقد قرأ على الشيخ ـ حفظه الله ـ مجموعة كبيرة من علماء البلدان الإسلامية والعربية ، وبعضهم مقيم في بلدان غير إسلامية .

وبعضهم قرأ عليه مباشرة ، وبعضهم قرأ عليه عبر الهاتف ، ويتابعه آلاف الطلاب حول العالم عبر الغرف الصوتية ، وكان له يومياً وقت محدد يمتد إلى ساعتين ، واستمر على ذلك حتى أصبحت صحة الشيخ ـ حفظه الله ـ لا تساعد على الاستمرار ، وكان الشيخ يصحح ويعلق على القراءة .

كتبه

الأستاذ التربوي

عيسى بن سليمان الفيفي

السبت 28 / 5 / 1438هـ

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(1)ـ حصلت عليها من الدكتور خالد بن علي قاسم الفيفي (ابن الشيخ) حفظهما الله .

(2)ـ كتاب : الإرشاد إلى طريق الرواية والإسناد ، (ص 2) .

(3)ـ كتاب : الإرشاد إلى طريق الرواية والإسناد ، (ص 40) .

(4)ـ أوراق ومسودات من الدكتور خالد بن علي قاسم (ابن الشيخ) حفظهما الله .