الفنون الشعبيه تتسيد برامج ملتقى ابناء قبائل فيفاء بمكه

بحضور سعادة نائب شيخ شمل قبائل فيفاء الشيخ/حسين حسن السنحاني ومرافقيه عقد ملتقى قبائل فيفاء بمكه المكرمه مساء امس الجمعه الموافق 1438/5/27 هجري اجتماعه الثاني لهذا العام باستراحة الملتقى باللحيانيه .

وقد تخلل الملتقى عدد من الكلمات التوجيهيه لرئيس الملتقي فضيلة الشيخ الدكتور / سليمان الطارشي بعدها توالت الفعاليات الرياضيه والثقافيه والفنون الشعبيه التي تسيدت برامج الملتقى بقيادة الشاعر الكبير/ محمديحي الدفري وكان لحماس الشباب الدور الكبير في استمرار هذه الالوان الشعبيه حتى الساعه الواحد والنصف من بعد منتصف الليل.

حيث يعد ملتقى قبائل فيفاء بمكه من أبرز الملتقيات التي تعني بابراز دور الشباب الثقافي مستمدين ذلك من روح اﻻلفه والمحبه بين عموم المجتمع الفيفي .