توقُّعات بإغلاق 1500 مخبز نتيجة خسائرها

توقَّعت اللجنة الوطنية للمخابز، إغلاق 1500 مخبز من إجمالي 6 آلاف موزَّعة بالمملكة بما يُعادل 25% من عددها الإجمالي؛ بِسَبَب استمرار المعوقات التي نتج عنها خروج نحو 1200 منها بسبب خسائر المستثمرين.

وذكرت اللجنة: أن عدداً من المخابز الآلية ونصف الآلية أوقفت عملها في بعض خطوط إنتاجها، خَاصَّة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والشرقية؛ لعدم توفُّر العمالة اللازمة، ما قلَّل طاقتها الإنتاجية خَاصَّة في موسم الحج والعمرة، كما أن هذا الأمر حدَّ من انتشار الأفران الفردية التي تعمل في ظروف غير صحية، ولا تخضع لرقابة الجهات المعنية، بحسب “الاقتصادية”.

وأَوْضَحَتْ اللجنة: أن أسعار الدقيق البودر المورد من صوامع الغلال ومطاحن الدقيق المخصَّص للمخابز والمدعوم من الحكومة لم يتغيَّر سعره، باعتبار أن المخابز تشتري الكيلو من المورد بـ 51 هللة، بشرط ألا يقل وزن ربطة الخبز عن 500 جرام، في وقت لا يوجد فيه لِلَّجنة سُلطة ضبْط أسعار الخبز غير المدعوم؛ كَوْنه مرتبطاً بالعرض والطلب ونوعية المواد المضافة للخبز والحلويات والمعجنات.