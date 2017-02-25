 العثور على 3 جثث في منحدر جبلي وعر بالداير | فيفاء أون لاين
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

العثور على 3 جثث في منحدر جبلي وعر بالداير

العثور على 3 جثث في منحدر جبلي وعر بالداير
فيفاء أون لاين - عبدالرحمن الفيفي

عثر مساء اليوم على 3 جثث لأشخاص من جنسية إفريقية في منحدر جبلي وعر بوادي حمر بمحافظة الداير شرق منطقة جازان وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه وردنا بلاغ من قبل شرطة محافظة الدائر مفاده عثورهم على ٣ جثث لأشخاص من الجنسية الافريقية في دفا (وادي حمر) وعند وصول الفرق للموقع اتضح وجود ٣ جثث لأشخاص من الجنسية الافريقية في منحدر جبلي وعر يبعد عن الطريق الرسمي حوالي ( 500 م ) حيث تم انتشال الجثث من قبل فرقة الإنقاذ من موقع العثور عليهم الى الطريق الرسمي .
مشيرا إلى أنه تم تسليم الجثث والموقع لشرطة الدائر كونهم جهة الاختصاص.

 

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