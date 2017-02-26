مدني جازان يخمد حريقا في حوش تابع لمحل للجملة بالشقيق

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه وردنا بلاغ عن وقوع حادث حريق في حوش تابع لأحد محلات بيع الأدوات صحية والكهربائية بمركز الشقيق وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق حوش مساحته١٠*١٥م تابع لأحد محلات الجملة للأدوات الصحية والكهربائية حيث تم السيطرة عليه واخماده من قبل الفرقة .

مشيرا إلى أن الحادث ناتج عن الإهمال أثناء استخدام اللحام .

مبينا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الإهمال ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات ولله الحمد