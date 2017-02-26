وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني على تحويل مطار الملك فهد الدولي إلى “شركة” إضافة إلى إقرار اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع العشرين لمجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان ليتم رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد وولي ولي العهد بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي لتخصيص الوحدات الاستثمارية بالهيئة.

كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا التي تهم الهيئة العامة للطيران المدني وقطاع الطيران المدني في المملكة، واطلع المجلس على تقرير عن برنامج خصخصة الوحدات الاستثمارية بالطيران المدني والإنجازات التي تحققت في هذا المشروع.

كما أقر المجلس القوائم المالية لقطاع خدمات الملاحة الجوية للعام 2015، والقوائم المالية لمطار الملك خالد الدولي للعامين 2013 و 2014م، واطلع على تقرير عن الخطة الاستراتيجية، وعرض عن ميزانية الهيئة للعام المالي 1438 / 1439 هـ، إضافة إلى تقرير عن أهم المشاريع التطويرية للمطارات الدولية والداخلية.