بالصور ..نادي فيفاء يتوج بطلا لدوري المنطقة

بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة بجازان الأستاذ إبراهيم الرياني احتضنت مدينة الملك فيصل الرياضيةبجازان التتويج الختامي لكرة الطائرة درجة الناشئين والدرجة الثانية

وقد توج نادي فيفاء لكرة الطائرة درجة الناشئين بكأس البطولة والميداليات الذهبية ويتأهل لتمثيل المنطقة في التصفيات الأولية للتأهل للدوري الممتاز بالقطيف بعد أسبوعين وكذلك توج الفريق الأول بدرع المركز الثالث والميداليات البرونزية .

وحضر التتويج رئيس مجلس الإدارة بالنادي الأستاذ : حسين سليمان الفيفي وعضو مجلس الإدارة مشرف كرة الطائرة الأستاذ : عبدالعزيز يحيى الفيفي .

وبذلك يحافظ نادي فيفاء على مستوياته المميزة التي قدمها ويقدمها في بطولة المنطقة لكرة الطائرة بجميع فئاته وقد حقق قبل ثلاثة أشهر كذلك درع المركز الثالث درجة الشباب والميداليات

صحيفة فيفاء تتقدم بخالص التهاني والتبريكات لنادي فيفاء بهذا المنجز ومن تميز إلى أفضل

Share on: whatsapp