 خادم الحرمين الشريفين ينيب سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة | فيفاء أون لاين
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

خادم الحرمين الشريفين ينيب سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة

خادم الحرمين الشريفين ينيب سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة
الرياض - واس

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ / 128
التاريخ 28 / 5 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
ونظراً لعزمنا – بمشيئة الله – على السفر خارج المملكة هذا اليوم السبت الثامن والعشرين من شهر جمادى الأولى عام 1438هـ حسب تقويم أم القرى ، الموافق 25 من شهر فبراير عام 2017م ، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة .
والله ولي التوفيق.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
// انتهى //

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