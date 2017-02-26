 20 لاعبا في آسيوية المبارزة بتايلند | فيفاء أون لاين
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

انطلقت اليوم وتستمر حتى الخامس من مارس 2017

20 لاعبا في آسيوية المبارزة بتايلند

20 لاعبا في آسيوية المبارزة بتايلند
الرياض ـ علي القرني

يشارك المنتخب السعودي للمبارزة في بطولة آسيا ٢٠١٧ للشباب والناشئين التي انطلقت اليوم في مدينة كورات التايلندية، وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل، ويمثل المنتخب السعودي 20 لاعبا في الاسلحة الثلاثة ( 7 لاعبين في المبارزة و6 في الشيش و7 في السيف) وهم  وليد المولد وهتان البقمي ومحسن الشطي و فيصل عابد و علي ال بن علي و علي البحراني وعبدالملك الأومير وعبدالكريم العتيبي و عبدالرحمن الزهراني وعادل المطيري و سلطان العميري وسعد البقمي وخليفة العميري وحمود حوذان و جواد الداوود و أحمد الضامن و أحمد القديحي و أحمد العمري و متعب الرشيد و حسن الأصمخ، ويضم الطاقم الفني المدربين هاني الداوود و ماجد المطيري و عيسى المقبقب، فيما يترأس البعثة سعود الشمري عضو الاتحاد السعودي للمبارزة.

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