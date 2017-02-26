غداً انطلاق معرض آمن2 في المعهد العلمي بالدرعية

برعاية صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود محافظ محافظة الدرعية ومعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء أ.د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل، تفتتح غداً الأحد ولمدة خمسة أيام فعاليات معرض (آمن2) وذلك في مقر المعهد العلمي بالدرعية. وسيشمل حفل الافتتاح الذي سينطلق في التاسعة والنصف صباحا على عدد من الفقرات المرئية والتفاعلية والتي ستكون مفاجأة للحضور.

ويشتمل المعرض على عدد الأجنحة للجهات الحكومية والأهلية، بالإضافة لقسم خاص عن الإمامين رحمهما الله محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب.

ويستهدف المعرض تدعيم الأمن الفكري والسلوكي لأفراد المجتمع، كما خصص وسم #معرض_آمن2 لجميع المشاركات عبر التويتر.

وكانت الاستعدادات لهذا المعرض بدأت مبكرا بتشكيل اللجان العاملة من منسوبي المعهد بقيادة مديره فضيلة الشيخ خالد الرومي (مدير معرض آمن) الذي صرح بهذه المناسبة قائلا: الشكر لله تعالى أولا ثم لصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود محافظ الدرعية ولجامعنا العزيزة وعلى رأسها معالي المدير أ.د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل وفضيلة وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية ورئيس وحدة التوعية الفكرية بها أ.د. إبراهيم بن قاسم الميمن على ثقتهم بالمعهد لنيل شرف إقامة هذا المعرض للعام الثاني على التوالي، وكانت النجاحات والأصداء التي حققها المعهد في العام الماضي لتنظيم النسخة الأولى عنصرا مشجعا لتكرار التجربة وكعادة الجامعة بادرت لدعم هذه النسخة أيضا والتحدي سيكون أكبر للابتكار والتطوير ومضاعفة النجاحات، والجديد الأبرز في هذا العام سيكون بالقسم الخاص للإمامين (محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب رحمها الله) والذي سيسلط الضوء ذلك الاتفاق التاريخي الذي بدأت من خلاله الدولة السعودية المباركة وربط الأجيال بمنهجها العظيم المستمد من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة والذي قامت عليه الدولة السعودية، ونرحب بجميع الزوار في مقر المعهد طوال أيام الأسبوع ونعدهم بأن يسروا بما يرون عند زيارة المعرض.