أدبي الرياض يقر موضوع الدورة السابعة من ملتقى النقد الأدبي حول نقد السيرة الذاتية

أقر مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض موعد إقامة ملتقى النقد الأدبي في دورته السابعة “السيرة الذاتية في الخطاب النقدي السعودي” في شهر رجب 1439هـ (أبريل2018م).

أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة النادي المشرف العام على الملتقى الدكتور عبدالله الحيدري، وقال: إن هذا الملتقى منتظم كل سنتين منذ انطلاق دورته الأولى في عام 1427هـ/2006م، وجميع بحوث الدورات الست السابقة مطبوعة ومتاحة للباحثين، وتأتي هذه الدورة الجديدة للملتقى لتضع بين يدي النقاد والباحثين فرصة التقويم لنقد السيرة الذاتية السعودية وتصنيف اتجاهات النقاد وتحديد الآليات النقدية التي اتجهت إلى نقد السيرة الذاتية، وهو ما نظن أنه سيضيف إلى المكتبة النقدية بحوثاً جادة في إطار “نقد النقد”.

من جهته ألمح الدكتور معجب بن سعيد العدواني رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى إلى أن اللجنة أقرت خمسة محاور يمكن للباحثين الكتابة في سياقها، وهي: المداخل النظرية لمقاربات السيرة الذاتية في الخطاب النقدي السعودي، وإسهام النقاد السعوديين في تأصيل السيرة الذاتية وتجنيسها، ونقد السيرة الذاتية المكتوبة والبصرية، والاتجاهات الجديدة في نقد السيرة الذاتية، والسيرة الذاتية السعودية في رؤى النقاد العرب.

وأضاف الدكتور العدواني قائلاً: اللجنة تحث المهتمين بالحركة النقدية في بلادنا إلى الإسهام في هذا الملتقى في دروته السابعة، وخاصة أنه يهتم بالمنجز النقدي للسيرة الذاتية في المملكة العربية السعودية، وهي من الأجناس الأدبية التي حظيت بعناية بعض النقاد؛ مما شكل نتاجاً نقدياً يستحق المراجعة والتقويم.

وعن أبرز الضوابط والشروط للمشاركة قال الدكتور العدواني: ثمة شروط أقرتها اللجنة التحضيرية في هذه الدورة، ومن أهمها: تقتصر المشاركات على الباحثين والباحثات من السعوديين وغيرهم داخل المملكة العربية السعودية، وأن يكون البحث في أحد محاور الملتقى، وألا تتجاوز كلمات البحث (7000) كلمة، متضمنة الهوامش والمراجع والملاحق، مع سيرة ذاتية للباحث في حدود صفحة واحدة.

وقد أنشأت اللجنة التحضيرية بريداً خاصا بهذه الدورة من الملتقى، وهو

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وحساباً في تويتر على الرابط:

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وحدّدت آخر موعد لتلقي الملخصات في 30/11/1438هـ الموافق 22 أغسطس 2017م على ألَّا تتجاوز الملخصات من (200– 400) كلمة، وترسل الأبحاث كاملة في موعد أقصاه 15/ 4/ 1439هـ الموافق 2 يناير 2018م.

يذكر أن اللجنة التحضيرية تتكون ـ إلى جانب الدكتور معجب العدواني ـ من كل من: الدكتور خالد بن أحمد الرفاعي، والدكتوره زكية بنت محمد العتيبي.