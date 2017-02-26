بالصور .. “فيفاء” أجواء غائمة وضبابية وزخات من المطر

تعيش جبال فيفاء هذه الأيام أجواء غائمة كلياً وجزئياً يصاحبها ضباب متفرق يصل في أوقات الليل والصباح الباكر إلى حجب الرؤية الأفقية لأمتار معدودة كما تنخفض معها درجات الحرارة من معتدلة إلى اشتداد البرودة في أوقات المساء والصباح.

هذا وقد شهدت محافظة فيفاء ليلة البارحة زخات من المطر المتفرق بعد منتصف الليل تراوحت من متوسطة إلى غزيرة في بعض الأجزاء خاصة الجهات الغربية من فيفاء , استمرت حتى وقت متأخر من الليل وعلى فترات متقطعة صاحبها ضباب كثيف وحتى صباح اليوم الأحد ولازالت تشهد سماء فيفاء أجواء غائمة ما بين كثيفة إلى متوسطة في بعض الأجزاء مع توقعات للأرصاد بهطول أمطار على المنطقة هذا اليوم الأحد

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جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .