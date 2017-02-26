مدنى جازان ينظم دورة تدريبية لطلاب الجامعة

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة ابو عريش برنامج تدريبي لطلاب جامعه جازان للتعريف باعمال الدفاع المدني واستخدام وسائل السلامة وذلك بمبنى كلية الآداب والعلوم الانسانية بمحافظة ابو عريش والتي استمرت لمدة اربع وعشرون ساعة .

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري ان هذا البرنامج استفاد منه عدد “٥٠ ” متدربا من طلاب الجامعة.

مشيرا الى أن البرنامج احتوى على جانبين الاول نظري القيت فيه محاضرة تم من خلالها التعريف بأعمال الدفاع المدني واستخدام وسائل السلامة والجانب الثاني العملي تم فيه التدريب على استخدام مطفيات الحريق والتعريف على بعض الاليات التي تم تأمينها حديثا ومنها سيارة اطفاء وانقاذ مزدوجة وسيارة السلالم روزنبور والونش وسيارة الانارة المتنقلة ووايت بروبلين .

وبين اللواء العمري ان البرنامج يهدف لتدريب منسوبي الجامعة وإكسابهم خبرات عملية تتعلق بأعمال الاطفاء والإنقاذ وأعمال السلامة .

واشار الى ان هذا البرنامج يأتي من اجل التدريب على كيفية التصرف السليم في حال وقوع أي طارئ لا سمح الله وبهدف رفع الجاهزية لدى المتدربين و إكسابهم خبرات عملية و مهنية.