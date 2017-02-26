أمير منطقة المدينة المنورة يكرم جبل عمر لرعايتها معرض جماليات الخط العربي في باريس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير الأستاذ ياسر بن فيصل الشريف وذلك نظير رعاية الشركة لمعرض جماليات الخط العربي والذي أقيم مؤخراً في مبنى منظمة اليونسكو في باريس .

وقد أثنى الأمير فيصل بن سلمان على فعاليات المعرض ومحتوياته والتي عبرت عن ثقافتنا وقيمنا العربية والإسلامية الأمر الذي ساهم في إقبال عدد كبير من الزوار والمهتمين بالمعرض ، موجهاً سموه الكريم في الوقت ذاته بإقامة النسخة القادمة من المعرض في المدينة المنورة.

بدوره عبر الأستاذ ياسر الشريف عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان على هذا التكريم ، وأضاف إن شركة جبل عمر للتطوير قد كُرمت سابقاً من قبل المديرة العامة لمنظمة اليونسكو إيرينا بوكوفا على رعايتها لهذا المعرض، لكن التكريم في الوطن، ومن يد سمو الأمير له منزلة أخرى نفخر بها. كما أكد ياسر الشريف بأن جبل عمر تعتز بالشراكة مع شركة سمايا القابضة في مشروعها الإبداعي عبر معرض جماليات الخط العربي من خلال الرعاية الماسية له في محطته الأولى في منظمة اليونسكو في باريس، مشيراً إلى أن الشركة تولي الجوانب الثقافية الابتكارية عنايتها، وسوف تعلن عن رعايتها لمشاريع ثقافية أخرى قريباً بإذن الله .

الجدير بالذكر أن معرض جماليات الخط العربي أقيم في باريس بالتنسيق مع المندوبية السعودية الدائمة لليونسكو، وافتتحته المديرة العامة لمنظمة اليونسكو السيدة إيرينا بوكوفا بحضور المندوب السعودي السابق لليونسكو د. زياد الدريس وعدد من الديبلوماسيين والمثقفين والإعلاميين .