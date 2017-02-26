أمير جازان يستقبل مدير خدمات المياه بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر الجبر وذلك بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لخدمات المياه بمنطقة جازان خلفا للمهندس حسين بن محمد قميري، الذي تم تعيينه في مقر الوزارة بالرياض. وهنأ سمو أمير منطقة جازان المهندس الجبر على تكليفه بالإدارة متمنيا له التوفيق في خدمة المنطقة وأهلها. وأكد سموه بضرورة العمل على توفير كافة ما يحتاجه أهالي منطقة جازان من إدارة المياه وإكمال مشروعات البنى التحتية من جانبه أعرب المهندس بندر الجبر عن شكره لسمو أمير المنطقة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته السديدة نحو خدمة منطقة جازان ومحافظاتها ، عادا ذلك حافزا لتقديم مزيد من الجهد والعطاء لخدمة الصالح العام.

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