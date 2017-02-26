وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تُطلق روزنامة انشطتها الطلابية

أطلق وكيل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بوادي الدواسر والسليل الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، اليوم برامج وكالة عمادة شؤون الطلاب ووكالة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ، والتي تتضمن روزنامة من البرامج والفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية والتدريبية والرحلات والزيارات والانشطة المجتمعية والمسابقات.

وافاد الدكتور الصقر أن تلك الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة تأتي إدراكا من الوكالة لأهمية تلك الأنشطة في إعداد الطالب ثقافيا واجتماعيا ورياضيا وتوجيهه لتحقيق شخصيته المتوازنة ، وتعريفه بالمزيد عن وطنه ، وصقل طاقاته ومهاراته واستثمارها فيما ينفع ، واكتشاف المواهب وابرازها وتطويرها ، واكساب الطلاب معارف ومهارات إضافية تعينهم في الحياة المستقبلية ، بالإضافة الى الترويح والإفادة واستغلال الأوقات فيما ينفع ، وتقوية العلاقات الاجتماعية بين الطلاب .

وعن ابرز تلك الفعاليات والمناشط قال الصقر انه الخطة تتضمن مسابقات في حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ، ومسابقات في الخطابة والالقاء والرسم والقصة القصيرة والافلام الوثائقية، ومسابقات الكترونية ، وبطولات رياضية في الكرة الطائرة والقدم ، وتنس الطاولة ، وبرنامج خاص بالمشي ، وبرامج تدريبية عن المهارة وسر النجاح، وريادة الاعمال ، كما تتضمن رحلات وزيارات داخل وخارج المحافظة .