الأمير مشعل بن ماجد يترأس اجتماع اللجنة العليا لماراثون جدة الـ13

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة صباح اليوم (الاثنين) اجتماع اللجنة العليا لماراثون جدة 2017م في دورته الثالثة عشر والذي تنظمه جمعية البر بجدة بهدف دعم أنشطتها وبرامجها الخيرية.

ويستعرض الاجتماع الخطة التنظيمية للماراثون الذي سيقام بجدة يوم الجمعة المقبلة الموافق الرابع من شهر جمادى الآخرة المقبل (3 مارس 2017م)، كما يستعرض استعداداته ومسارات السباق المخصصة لمختلف الفئات والتي تشمل مسار “البر” ومسافته 4 كلم، ومسار “مازدا” للهواة ومسافته 8 كلم، ومسار “نسما” للعموم والكراسي المتحركة ومسافته 21 كلم، كما يستعرض الاجتماع المهام المناطة بالجهات الحكومية والمشرفة على الماراثون والجهات ذات العلاقة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاستعدادات المبكرة للماراثون بهدف ضمان مواصلة النجاحات التي حققها طيلة الأعوام الماضية والتي مكنته من الحصول على ثقة المجتمع بصفة عامة والرياضيين بصفة خاصة، ويعتبر أبرز الأنشطة الموسمية لجمعية البر بجدة والحدث الرياضي الأكثر حضوراً في جدة عروس البحر الأحمر.

يشار إلى أن اللجنة العليا لماراثون جدة 2017 تحظى بعضوية كلٌ من معالي أمين أمانة محافظة جدة، سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، سعادة مدير شرطة محافظة جدة، سعادة مدير مرور محافظة جدة، سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، سعادة مدير عام التعليم بمحافظة جدة، سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، سعادة المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، سعادة مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة، سعادة رئيس الاتحاد العربي السعودي لألعاب القوى، سعادة مدير عام فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة، سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة، سعادة الشيخ صالح بن علي التركي رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة، سعادة المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان، سعادة الأستاذ عبدالله بن سالم باخشب رئيس اللجنة المنظمة للماراثون عضو مجلس إدارة جمعية البر بجدة والمشرف على الفعاليات الرياضية بالجمعية، سعادة الأستاذ أحمد محمد بسعودي مدير ماراثون جدة.

يذكر بأن ماراثون جدة الذي تنظمه جمعية البر بجدة حقق طيلة الإثنا عشر عاماً السابقة العديد من النجاحات المتتالية التي مكنته من الحصول على ثقة المجتمع بصفة عامة والرياضيين بصفة خاصة حيث يعد أكبر تظاهرة رياضية تشهدها المملكة ويحظى كل عام بمشاركة محلية من مختلف مدن المملكة إضافة لمشاركة أبطال سعوديين حاصلين على مراكز متقدمة في ماراثونات وسباقات محلية وعالمية ومشاركة عدائين من خارج المملكة، وشهد العام المنصرم مشاركة أكثر من 17 ألف عداء من مختلف الأعمار شاركوا في مساراته المختلفة.

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