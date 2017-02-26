الأمير أحمد بن عبدالله يفتتح معرض آمن2 في المعهد العلمي بالدرعية

بحضور ورعاية صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود محافظ محافظة الدرعية ومعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء أ.د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل وعدد من وكلاء الجامعة ومسؤولي محافظة الدرعية، افتتحت صباح اليوم فعاليات معرض (آمن2) وذلك في مقر المعهد العلمي بالدرعية والذي سيستمر لمدة خمسة أيام.

وعند حضور سمو المحافظ لموقع المعرض كان في استقباله معالي المدير الذي اصطحبه لقص شريط المعرض المقام بهذه المناسبة وبعد جولة استمرت لنصف ساعة على أجنحة المعرض التي ضمت عددا من الجهات الحكومية والأهلية المختصة بالأمن الفكري والسلوكي بالإضافة إلى جناح خاص عن الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب رحمهما الله والذي شهد عرضا مسرحيا مبسطا عن قصة ذلك الاتفاق التاريخي الذي بدأت من خلاله الدولة السعودية المباركة وربط الأجيال بمنهجها العظيم المستمد من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة والذي قامت عليه الدولة السعودية.

بعد ذلك انطلق الحفل الخطابي لهذه المناسبة بالقرآن الكريم والسلام الملكي وأوبريت وطني من إعداد وأداء طلاب المعهد العلمي بالدرعية وألقى كل من معالي مدير الجامعة وفضيلة الوكيل لشؤون المعاهد العلمية ومدير المعهد كلمات بهذه المناسبة.

ويستهدف المعرض تدعيم الأمن الفكري والسلوكي لأفراد المجتمع، كما خصص وسم #معرض_آمن2 لجميع المشاركات عبر التويتر.

وبعد انتهاء الحفل عبر سمو محافظ الدرعية عن إعجابه بما شاهد ومثنيا على جهود القائمين على المعرض من منسوبي معهد الدرعية بمتابعة معالي مدير الجامعة وفضيلة الوكيل لشؤون المعاهد، ومذكرا سموه بأهمية الدرعية تاريخيا لهذه الدولة المباركة، وتمنى سموه بأن يحقق المعرض أهدافه التي أقر من أجلها.

فيما صرح معالي مدير الجامعة بأن نشهد في هذه البلاد المباركة نهضة شاملة في جميع المجالات ولن يعكر صفوها شرذمة قليلة معتلة فكريا, وأن الجهود لا بد وأن تتضافر لتنوير المجتمع بأخطار الانحراف الفكري والسلوكي، والجامعة بتوجيهات القيادة الرشيدة لن تألوا جهدا في أداء دورها في هذا المجتمع.