الثنائي الحمزي يشعل قرية جازان إعلاميا

حقق فريق العلاقات العامة والإعلام المكلف من إمارة منطقة جازان لتغطية مشاركة المنطقة هذا العام ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية 31 نجاح باهر في احدث نقل لمشاركة المنطقة بصورة جميلة اسعدت الجميع في هذا المحفل الوطني الكبير وذلك من خلال سيل المواد الإعلامية المتنوعة من أخبار وصور وفديوهات وتقارير يومية متميزة والتي كان الفريق الإعلامي يضخها لنا بشكل يومي وتصل لجميع الاعلاميين وتنشر عبر مختلف وسائل الاعلام عن فعاليات قرية جازان التراثية والفرق الشعبية ما أعطى مشاركة المنطقة هذا العام طابع مختلف وزخم اعلامي مع الحضور اللافت لمختلف وسائل الإعلام حتى أصبح المتلقي يعيش في قلب الحدث.

وكان للزميلان سهيل الحمزي وخالد الحمزي جهود واضحة ومتميزه لصياغة وتحرير كل هذه المواد الاعلاميةونشرها بشكل يومي في تغطية اعلامية أقل ما يمكن أن توصف به أنها شاملة ومواكبة لكل البرامج والانشطة والفعاليات في قرية جازان طيلة ايام المهرجان وكان عمل الثنائى ( الحمزي ) نموذجا فريدا للحس الصحفي والمهنية الاعلامية ومتميزا بالمتابعة المستمرة. جهود كبيرة اتت نتيجة تفاني وعمل وتنسيق من هذا الفريق مع وسائل الإعلام لنقل كل تفاصيل مشاركة المنطقة في الجنادرية 31 لقد كانت بحق تغطية مشاركة المنطقة هذا العام التغطية الإعلامية الأبرز عن كل الأعوام السابقة حتى أن المتابع يدرك ايضا التفوق على كل التغطيات التي يبذلها الزملاء في اظهار مشاركات مناطق المملكة الأخرى.

حضور جميل لفريق العلاقات العلامة والإعلام المكلف بتغطية مشاركة المنطقة الذي كان على رأسه مشرفا وموجها الإعلامي المخضرم ياسين بن أحمد القاسم ولاشك أن هناك أسماء كثيرة تعمل بجد واجتهاد هم أيضا شركاء في هذا النجاح وبالتأكيد أن هذه الابداع في التغطية مع مشاركة المنطقة المتميزة هذا العام اكسب قرية جازان الصدارة وتفوق في جذب الجمهور والكثير من وسائل الإعلام التي وجدت الجمال في أركان و أجنحة قرية جازان الذي يغري اي وسيلة اعلامية تسعي للخروج بمواد تشد جمهورها ولعل ما لمسناه من تعاون الفريق مع كل الإعلاميين شجع الجميع على المبادرة لإنتاج العديد من المواد الاعلامية الامر الذي ساعد ايضا في إخراج قرية جازان بهذه الصوره الرائعة التي تواكب تلك الجهود الكبيرة التي بذلها المنظمون والمشاركون لكن ما يبرز جهود فريق العلاقات العامة والإعلام هذا العام هو الكم والنوع للمواد الإعلامية المنشورة عن المشاركة إضافة الى التميز في التنسيق مع وسائل الإعلام لنقل الصورة الناصعة عن قرية جازان والذي يعكس مواصلة المشاركين في فرق و أركان قرية جازان تقديم العروض والأنشطة المتنوعة عشرات المرات يوميا تلبية للطلب المتزايد من وسائل الإعلام لانتاج تقارير مختلفة شاهدناها على قنوات عديدة وهو ما خلق ايضا مجال اوسع واتاح الفرصة لجمهور اكبر للحضور ومشاهدة ملامح متنوعة من الماضي العريق لمنطقة جازان ..

فشكرا لكل الزملاء الإعلاميين الذين بذلوا كل هذه الجهود التي اثمرت عن كل هذا النجاح الذي أخرج لنا هذه الصورة المشرفة عن مشاركة منطقة جازان في جنادرية هذا العام .

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