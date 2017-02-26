ختام الموسم الرياضي لكرة الطائرة بجازان

برعاية رئيس الهيئه العامه للرياضه بمنطقة جازان الاستاذ ابراهيم رياني ورئيس اللجنه الفرعية لحكام كرة الطائرة بجازان الاستاذ أحمد عطيف ورئيس نادي فيفا الاستاذ حسين الفيفي اختتم مساء امس السبت ١٤٣٨/٥/٢٨ دوري منطقة جازان لكرة الطائرة للموسم الرياضي ١٤٣٨ بتتويج الفرق الفائزة التي جاءت في درجة الناشئين بحصول نادي فيفاء على المركز الأول , وفي المركز الثاني بيش , والثالث اليرموك , أما في درجة الشباب فقد حقق نادي بيش المركز الأول , وحلّ الأمجاد ثانيا وفيفاء ثالثا , وفي الدرجة الثانية حقق نادي اليرموك المركز الأول , وجاء بيش ثانيا وفيفاء ثالثا .

كما تم تكريم الجهات المتعاونة ممثلة في شرطة منطقة جازان والهلال الاحمر السعودي .

وشهد الحفل تكريم رئيس واعضاء لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة الطائرة بجازان لرئيس اللجنة السابق الاستاذ / محمد بن فتح الدين قرهدي نظير ما بذله من جهود على امتداد رئاسته للجنة الحكام .

تلى ذلك تكريم مندوب الإتحاد السعودي لكرة الطائرة بمنطقة جازان ومشرف مدينة الملك فيصل الرياضية الاستاذ أنور حكمي على مجهوداته المتواصلة مع لجنة الحكام والتي كان لها الفضل بعد الله في نجاح الدوري .

وقد جاء ترتيب فرق المنطقه لكرة الطائرة لدرجة الناشئين على النحو التالي :

الأول فيفا 26 نقطة

الثاني بيش 23 نقطة

الثالث اليرموك 23 نقطة

الرابع الصواري 12 نقطة

الخامس الوطن 6 نقاط

السادس التهامي بدون نقاط

م / يتقدم بيش في الترتيب على اليرموك بفارق عدد الإنتصارات

وترتيب دوري منطقة جازان لكرة الطائرة للدرجة الثانية كالتالي :

الأول اليرموك 28 نقطة

الثاني بيش 21 نقطة

الثالث فيفا 17 نقطة

الرابع الأمجاد 16 نقطة

الخامس الوطن 8 نقاط

السادس الصواري بدون نقاط .