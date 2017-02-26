محافظ صبيا يستقبل رئيس البلدية الجديد

استقبل محافظ صبيا علي بن موسى زعلة في مكتبه اليوم الأحد رئيس بلدية صبيا سفر بن سعد آلِ زاحم الشهراني بمناسبة تكليفه رئيسا لبلدية المحافظة ، ورحب المحافظ بالشهراني متمنيا له ولزملائه في البلدية كل التوفيق والنجاح لتقديم مايخدم المحافظة ودفع عجلة التنمية في الخدمات البلدية مناقشا بعض المواضيع التي تعنى بأعمال بلدية صبيا خلال الفترة القادمة مثمناً جهود سلفه المهندس / مشهور بن قاسم الشماخي .

من جانبه عبر رئيس بلدية صبيا عن شكره واعتزازه لمحافظ صبيا على توجيهاته التي تصب في مصلحة الجميع والارتقاء بالخدمة التي تقدمها البلدية في المحافظة ، مؤكدا اهتمامه وحرصه ببذل المزيد من الجهود لتنمية المحافظة ومواصلة الأهداف التي تخدم تطلعات ولاة الأمر وتهتم بالمواطن .

وتأتي هذه الزيارة بعد قرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آلِ الشيخ والذي يقضي بتدوير عمل بعض قيادات بلديات منطقة جازان وذلك لإثراء العمل البلدي وتبادل الخبرات .