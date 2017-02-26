 بالصور:”المشيخي” عريسا | فيفاء أون لاين
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

بالصور:”المشيخي” عريسا

بالصور:”المشيخي” عريسا
حسين مشيخي  جازان 
في ليله من اليالي مليئة بالفرح والتهاني شع فيها يحيى كالقمر بين النجوم العاليه  ليلة جمعة الاقارب والاصدقاء والحبايب على زفاف الاخ : يحيى موسى حسين مشيخي ودخوله القفص الذهبي في يوم السبت ليلة الاحد 1438/5/28
وتوافد الاحباب والأصدقاء بالتهنئة والتبريكات والهدايا الى من الزمتهم به صداقه و وفاء ومحبه على مدا سنين طويلة
كم تتقدم صحيفةt فيفاء أون لاين بجميع منسوبها  باجمل التهاني والتبريكات الى العريس ووالده / موسى حسين مشيخي على زفاف ابنهم ودخوله القفص الذهبي
العريس شقيق الاعلامي / حسين مشيخي  الذي بارك للعروسين بهذة المناسبة  السعيدة,

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