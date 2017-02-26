بالصور:”المشيخي” عريسا

في ليله من اليالي مليئة بالفرح والتهاني شع فيها يحيى كالقمر بين النجوم العاليه ليلة جمعة الاقارب والاصدقاء والحبايب على زفاف الاخ : يحيى موسى حسين مشيخي ودخوله القفص الذهبي في يوم السبت ليلة الاحد 1438/5/28

وتوافد الاحباب والأصدقاء بالتهنئة والتبريكات والهدايا الى من الزمتهم به صداقه و وفاء ومحبه على مدا سنين طويلة

كم تتقدم صحيفةt فيفاء أون لاين بجميع منسوبها باجمل التهاني والتبريكات الى العريس ووالده / موسى حسين مشيخي على زفاف ابنهم ودخوله القفص الذهبي

العريس شقيق الاعلامي / حسين مشيخي الذي بارك للعروسين بهذة المناسبة السعيدة,