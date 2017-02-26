هدية الحاج تشارك بمعرض الدعوة في أم القرى

برعاية معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس شاركت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في معرض ” الدعوة في مكة المكرمة ” الذي نظمته كلية الدعوة وأصول الدين وقد تم افتتاح المعرض صباح اليوم الأحد الموافق 29جمادي الأولي 1438هـ ويستمر حتى يوم الخميس القادم بقاعة الملك سعود بمقر الجامعة بالعابدية وأشرف على التنظيم كلية الدعوة وأصول الدين ، وحضر الافتتاح عدد من أساتذة الجامعة ومشاركة 28 جهة دعوية من مختلف القطاعات الدعوية والعلمية بمكة المكرمة .

ويهدف المعرض إلى تحقيق العديد من الأهداف كالتعريف بالجهات الدعوية، وإبراز الخدمات التي تقدمها والطرق المتبعة في إيصال الدعوة في بلد يفد إليه الملايين من مختلف دول العالم ، كما يساهم في التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين الجهات الدعوية، وتحقيق الأهداف المنشودة ، والاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها في الدعوة والإرشاد والتوجيه .

من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية رئيس قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الباحوث أن مشاركة الجمعية تأتي في إطار برنامجها الرئيسي غذاء الروح “الذي يُعنى بتقديم مواد وبرامج متنوعة بالاستفادة من التقنية الحديثة للتوجيه والإرشاد والتذكير بالسنن النبوية بالتنسيق مع الجهات المختصة ” مضيفاً بأن الجمعية قامت بإدخال التقنيات الحديثة ضمن منظومة العمل الدعوي وذلك من خلال التطبيقات الذكية كتطبيق المعلم الذكي الذي يتوفر ب 29 لغة بجانب مقرأة الفاتحة الإلكترونية وحلقات القران الكريم لتصحيح التلاوة بالمساجد القريبة من الحرمين الشريفين تحت إشراف نخبة من حفظة كتاب الله الكريم بالتعاون مع جمعية التحفيظ بمكة، كما تحرص الجمعية على الاستفادة من طلبة المنح الدارسين في الجامعات السعودية وبالتعاون مع جامعاتهم وبعثات الحج الرسمية في برامج الترجمة وخدمة حجاج بلدانهم ، ومن خلال إشراف مباشر من الهيئة الشرعية بالجمعية.

وأهاب الباحوث بالخيّرين بدعم برامج وخدمات الجمعية من أجل خدمة قاصدي بيت الله الحرام المتمثلة في السقيا والإطعام والتوعية والإرشاد والعناية وكذلك تقديم الضيافة التي تليق بمقامهم، شاكراً إدارة جامعة أم القرى على إتاحة فرصة المشاركة في هذا المعرض الذي سوف يحقق الكثير من الأهداف المشتركة للجهات، سائلاً الله التوفيق للجميع من أجل خدمة البلاد والعباد.