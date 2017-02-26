قناة الثقافية تشارك القصة القصيرة احتفالها في اليوم العالمي

على صعيد الاحتفال باليوم العالمي للقصة القصيرة والذي وافق 14 من فبراير خصصت قناة الثقافية عبر برنامجها الأسبوعي (الثقافة اليوم) حلقة استضافت خلالها كلآ من الاستاذ والقاص عضو النادي الأدبي بالرياض /هاني الحجي والاستاذ القاص / طلق المرزوقي والاستاذ القاص/أحمد آل محرق. حيث تضمنت الحلقة أهم المحاور المتعلقة بالقصة القصيرة بدءا بكيف كان التفاعل والمشهد الثقافي خلال اليوم العالمي للقصة القصيرة وما أهم التوجهات والأنشطة التي تقام بهذه المناسبة وما مدى التفات الجهات الأدبية والمبدعون لهذه المناسبة؟ ليعلق عليه القاص / طلق المرزوقي قائلاً: استقبلت القصة القصيرة يومها العالمي الذي وافق 14 فبراير بحراك ثقافي كبير منتوع ما بين اقامت الأنشطة القصصية والامسيات المتنوعة في جميع المؤسسات الثقافية والأدبية فأقيمت عدة أمسيات قصصية منها ما هو في النادي الأدبي بالرياض بالشراكة مع وحدة السرديات بجامعة الملك سعود وكذلك أقيمت أمسية قصصية بنادي مكة الثقافي شارك فيه نخبة من كتاب ونقاد القصة القصيرة حيث كرم في هذا اليوم مجموعة من كتاب القصة القصيرة وروادها من الجهات الرسمية والمؤسسات الخاصة .

ثم وجه المحور الثاني إلى عضو النادي الأدبي بالرياض ومؤسس ملتقى القصة القصيرة الإلكتروني (التفاعلي) الاستاذ/ هاني الحجي حدثنا عن ملتقى القصة الإلكتروني التفاعلي بصفتك مؤسس هذا الملتقى وعدد المنتمين لهذا الملتقى وأهميته وأهدافه؟ فأجاب قائلاً: في ظل تطور التقنية الحديثة في الأوساط الأدبية جاءت فكرة تأسس الملتقى عام 2015 مستفيدين من وسائل التواصل الحديثة حيث يضم الملتقى ما يقارب (100) قاص وقاصة يعدون من أبرز كتاب القصة في الدول العربية لهم حضورهم الثقافي والأدبي في هذا المجال وصدرت لهم أكثر من مجموعة قصصية تدل على ابداعهم ومستواهم الرفيع في السرد ؛ أما أهداف الملتقي فهي جمع كتاب هذا الجنس الأدبي تحت مظلة واحدة ليستفيدوا من تجارب بعضهم البعض في دائرة تفاعليه تتيح للجميع المشاركة تحليلاً وقراءة ونقداً ،كما عكف الملتقى على توقيع شراكات مع المؤسسات الثقافية والأدبية بإقامة الأمسيات والفعاليات العربية والخليجية على عدة أصعدة آتت نتائجها بالوصول للهدف المأمول من تأسيس هذا الملتقى في دعم كتابة القصة القصيرة الكترونيآ.

ووجه المحور الثالث للكاتب والقاص الاستاذ/ أحمد آل محرق عن دور المؤسسات الثقافية والصوالين الأدبية في أحياء القصة القصيرة والتجديد في أنماط كتابة القصة ؟ق ق ج والقصة الخاطرة والقصة القصيدة والي أي مدى استطاعت هذه الأنماط أن تدخل في تنافسية الأدب ؟

فأجاب قائلآ: اظهرت المؤسسات الثقافية والصوالين الأدبية دورآ هاما في إحياء القصة القصيرة وتجديد انماطها ما بين القصة القصيرة والقصة القصيرة جداً -ق ق ج- بإقامة الأمسيات والفعاليات القصصية وتناولها بالقراءة والتحليل والنقد كجنس أدبي له عشاقه وكتابه ،ذاكرا بانه متى ما توفرت عناصر القصة الأساسية في النص حق لنا تسميته قصة تتمتع بكل مقوماتها .

كما شاركت القاصة والروائية الأستاذة / مريم الحسن المشرفة على ( ملتقى القصة التفاعلي الإلكتروني ) برأيها قائلة : بحركة غير مسبوقة على الساحة الأدبية تم الاحتفاء بيوم القصة العالمي 14فبراير/2017 بشكل ملحوظ ولم يكن المرور عابراً في الاحتفاء بها.

فكانت الأنشطة في اليوم العالمي للقصة القصيرة متحركة في الأوساط الثقافية بإقامة الأمسيات والفعاليات وفي زمن السوشيال ميديا قربت تلك المواقع وسهلت التواصل بين المبدعين والمثقفين والأدباء وأثرت الساحة الأدبية بالكثير وسهلت المشاركات بين الأصدقاء.

فأقام أهل القصة القصيرة ومحبيها وروادها ملتقيات تجمعهم في هذا اليوم وفي كل الأيام بفعاليات وندوات وأمسيات عربية جمعتهم ، منها ملتقى القصة القصيرة الإلكتروني (التفاعلي) حيث جمع هذا الملتقى نخبة من رواد القصة ومحبيها من الدول العربية وله أهداف

نحاول أن نرفع بها شأن القصة عالياً بفعاليات وأنشطة منوعة نتمنى أن تكون متميزة تليق بهذا الفن وممتهنيه ومتذوقيه. ومن أهداف الملتقى:

١- ترشيح أسماء من أعضاء الملتقى للمشاركات العربية.

٢- نشر المنشورات الجديدة والمميزة ، في المجلة العربية.

٣- تجميع نصوص من الأعضاء وتقديم قراءة تحليلية لها في كتاب يطبع بإسم الملتقى في الايام القادمة.

٤- استضافة اسبوعية بقاص الاسبوع وهو أحد مبدعي الملتقى من الساعة ٩صباحا حتى ١٠ ليلاً.

٥- الاتفاق مع الصحف المحلية الثقافية الاسبوعية لنشر مشاركات الملتقى القصصية والدراسات.

٦- اتفاقية شراكة نوعية ومتميزة(تحويل المجموعات القصصية لطريقة (برايل)للمكفوفين إلكترونيا)

٧- الشراكة مع منتدى القصة العربية لجبير المليحان وتوثيق تغطية يوم القاص في المنتدى ونقل روابط قصص الاعضاء في موقع القصة العربية الى الملتقى عن طريق الاستاذ جبير بالتعاون مع الادارة .

٨-افتتاح حسابات تويتر ويوتيوب بإسم الملتقى ونشر معلومات الأعضاء وأخبارهم. وختمت قولها بأن السرد مرآة المجتمعات التي انفتحت على العالم من خلال برامج التواصل ووضع اقدامه في الطريق الصحيح فالقصة لم تعد تعاني من الإجحاف والإهمال بل على العكس تماماً بدأت تنطلق إلى العالمية بقوة.

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