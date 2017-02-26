 الحكمي يتعرض لحادث مروري | فيفاء أون لاين
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

الحكمي يتعرض لحادث مروري

الحكمي يتعرض لحادث مروري
فيفاء - فيفاء أون لاين

تعرض إمام جامع نيد آبار بفيفاء  فرحان ساقي سليمان الحكمي الفيفي إلى حادث مروري  طريق العيدابي ..
نقل على إثرها للمستشفى ، حيث تعرض لبعض الكسور والرضوض والإصابات الخفيفة ولله الحمد.

حمدا لله على السلامة ونسأل لله له الشفاء العاجل والصحة والعافية .

شاهد ايضا

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    ابو حسام

    اسأل الله ان يلبسه لباس العافية

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*