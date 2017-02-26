الحكمي يتعرض لحادث مروري

تعرض إمام جامع نيد آبار بفيفاء فرحان ساقي سليمان الحكمي الفيفي إلى حادث مروري طريق العيدابي ..

نقل على إثرها للمستشفى ، حيث تعرض لبعض الكسور والرضوض والإصابات الخفيفة ولله الحمد.

حمدا لله على السلامة ونسأل لله له الشفاء العاجل والصحة والعافية .