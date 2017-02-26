حنا وما نملك — جنودك يبو فهد

ولا يريب الحر قضيبٌ من القات

هذي هي فيفاء على الدين والعهد

تبقى الحجابُ عل جبال السروات

لكم سيوف( ن) مرهفة ساعة الجد

لكم عيون(ن) تستبق ف المسافات

لكم ولاء كصيب ( ن ) يتبع الرعد

قد ارتوت منهُ قلوب —- وكيانات

عصاك في يمناك والسور والسد

وطاعتك ف الله علينا وجوبات

إن التمسنا الأمر في شخصكم قد

تبارك الأيام صدق — الروايات

بوابة(ن) ك البحر ف الجزر والمد

شعابها صعيبة(ن) = ف المهمات

هي الغريمُ — والشقيّ — المعقد

ونافذة (الريح ) لكل — إتجاهات

متى سلمنا من لظاها أتى السعد

متى قفلنا الباب — حلّت بشارات

لايرجف المرجف ترانا بيدك يد

جنود واعوانٍ نفوس( ن) =رضيات

وإمقات – ماكان نعيم ( ن ) مخلد

إن زال أومازال نفس — الفروقات

والسمع والطاعة سمتنا وأنا اشهد

وكلنا حزم ( ن ) بحزمك ورايات

راية نقى ماخاطها الخيط ل سود

سعودي المنشأ جزيل — العطيات

يقودنا سلمان سلمان — —- وحّد

صفوف أمة ساس ساسة وسياسات

بقلم سليمان حسين صبحان الداثري الفيفي ======أبو عبدالله في 1438/5/30هجرية