حنا وما نملك — جنودك يبو فهد
ولا يريب الحر قضيبٌ من القات
هذي هي فيفاء على الدين والعهد
تبقى الحجابُ عل جبال السروات
لكم سيوف( ن) مرهفة ساعة الجد
لكم عيون(ن) تستبق ف المسافات
لكم ولاء كصيب ( ن ) يتبع الرعد
قد ارتوت منهُ قلوب —- وكيانات
عصاك في يمناك والسور والسد
وطاعتك ف الله علينا وجوبات
إن التمسنا الأمر في شخصكم قد
تبارك الأيام صدق — الروايات
بوابة(ن) ك البحر ف الجزر والمد
شعابها صعيبة(ن) = ف المهمات
هي الغريمُ — والشقيّ — المعقد
ونافذة (الريح ) لكل — إتجاهات
متى سلمنا من لظاها أتى السعد
متى قفلنا الباب — حلّت بشارات
لايرجف المرجف ترانا بيدك يد
جنود واعوانٍ نفوس( ن) =رضيات
وإمقات – ماكان نعيم ( ن ) مخلد
إن زال أومازال نفس — الفروقات
والسمع والطاعة سمتنا وأنا اشهد
وكلنا حزم ( ن ) بحزمك ورايات
راية نقى ماخاطها الخيط ل سود
سعودي المنشأ جزيل — العطيات
يقودنا سلمان سلمان — —- وحّد
صفوف أمة ساس ساسة وسياسات
بقلم
سليمان حسين صبحان الداثري الفيفي ======أبو عبدالله
في 1438/5/30هجرية
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