 راية نقى | فيفاء أون لاين
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

راية نقى

راية نقى
بقلم: سليمان حسين صبحان الداثري الفيفي
حنا وما نملك —  جنودك يبو فهد
ولا يريب الحر  قضيبٌ  من القات
هذي هي فيفاء على الدين والعهد
تبقى الحجابُ عل جبال السروات
لكم سيوف( ن) مرهفة ساعة الجد
لكم عيون(ن) تستبق ف المسافات
لكم ولاء كصيب ( ن ) يتبع الرعد
قد ارتوت منهُ قلوب —- وكيانات
عصاك في يمناك   والسور والسد
وطاعتك  ف الله علينا  وجوبات
إن  التمسنا الأمر في شخصكم قد
تبارك  الأيام  صدق  —  الروايات
بوابة(ن) ك البحر  ف الجزر والمد
شعابها  صعيبة(ن) =  ف المهمات
هي الغريمُ  — والشقيّ  — المعقد
ونافذة  (الريح ) لكل — إتجاهات
متى سلمنا  من لظاها  أتى السعد
متى قفلنا الباب  —  حلّت بشارات
لايرجف  المرجف   ترانا  بيدك يد
جنود واعوانٍ نفوس( ن) =رضيات
وإمقات  – ماكان  نعيم ( ن ) مخلد
إن زال  أومازال  نفس — الفروقات
والسمع  والطاعة  سمتنا  وأنا اشهد
وكلنا حزم  ( ن )  بحزمك  ورايات
راية نقى ماخاطها  الخيط ل سود
سعودي  المنشأ  جزيل  — العطيات
يقودنا  سلمان  سلمان  — —-  وحّد
صفوف أمة ساس ساسة وسياسات
بقلم
سليمان حسين صبحان الداثري الفيفي ======أبو عبدالله
في 1438/5/30هجرية

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