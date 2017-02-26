 بمشاركة 250 لاعباً في وقت اللياقة السالك يتوج بطلا للسلة الثلاثية | فيفاء أون لاين
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

بمشاركة 250 لاعباً في وقت اللياقة السالك يتوج بطلا للسلة الثلاثية

بمشاركة 250 لاعباً في وقت اللياقة السالك يتوج بطلا للسلة الثلاثية
علي القرني ـ الرياض ـ

توج المدير التنفيذي بالإتحاد السعودي لكرة السلة المهندس علي المسرحي،  فريق رعد السالك من مركز الملك عبد العزيز في الرياض ببطولة (وقت اللياقة لكرة السلة الثلاثية) في نسختها الثالثة، بعد تغلبه على الخياله بنتيجة 25/9 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مركز التعاون بمدينة الرياض، وقادها الحكمان الدوليان خالد البشير وسعود عبد العزيز الزويد، وذلك بحضور أمين عام الإتحاد عبد الإله بن عبد الرحمن بن الشعيل ونائب الرئيس للعمليات في وقت اللياقة سليمان بن خالد القاضي، ومدير عام الادارة الرياضية الدكتورمحمد سالم.وأقيمت البطولة التي استمرت لمدة أسبوعين في 7 مدن وهي الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك ومدينة دبي فالإمارات، بمشاركة 250 لاعبا من 50 فريقاً. 

وقد أكد علي المسرحي أهمية الشراكة الإستراتيجية بين وقت اللياقة والإتحادات الرياضية والتي تهدف لدعم الرياضة بكافة أنوعها في السعودية، وغرس ثقافة المنافسة الشريفة مشيداً بدور وقت اللياقة في تفعيل هذا الجانب وإقامتها لمثل هذه البطولات التي تنشر الوعي الرياضي وتطور من المشاركات المجتمعية للاعبين.

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