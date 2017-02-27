“الفيفي” محافظاً لمحافظة ميسان

صدر أمر صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود بتكليف الأستاذ/ عبد الله بن حسن ساري الفيفي محافظا’ لمحافظة ميسان بعد موافقة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود حيث باشر عمله يوم الثلاثاء الموافق 1438/05/25هـ بمحافظة ميسان .

وبهذه المناسبة قال “الفيفي” اتشرف بالرفع لسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة بأسمى آيات الشكر والعرفان على الثقة التي نلتها من سموه الكريم بتكليفي محافظا لمحافظة ميسان.

مضيفا بأنه سيبذل قصارى جهده في عمله بالمحافظة و تحقيق رؤية سموه بان تكون مكة المكرمة الى (العالم الأول) المبنية على استراتيجية المنطقة العشرية التي تنسجم وتتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030) بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبد العزيز ال سعود وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود (حفظهم الله.)

وبسؤاله عن محافظة ميسان أوضح ” الفيفي “بأن :ميسان هي إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة غربي المملكة العربية السعودية. وتقع جنوب محافظة الطائف وتبعد عن مدينة مكة 195 كم وعن جدة 245 كم وعن الطائف 100كم تقريبا

و أشار أن من جبالها جبل جبل إبراهيم والعصيده والحدب حصير واعذب و الخيالة وقرن جعده وملتح و حسيل و كوبان و بيضان و جاوان. و من قراها الجميلة قرية الحنشه واهل السائلة واهل الهضبه وال شعيث وحسيكه و الحراء ومرقنه والكتمه والحدب واللصيفه وداماء والصخرة وأغر والمكرة وظفر والخلد بني الحارث.

وبسؤاله عن سبب التسمية بميسان قال :أطلق عليها قديما ميسان نظرا لجمال طبيعتها وتميزها واشتقت اسمها من الميس وهو التبختر

وقال : أن محافظة ميسان يتبعها ستة مراكز(مركز بني سعد ــ مركز حداد ــ مركز القريع ــ مركز ثقيف ــ مركز الصور ــ مركز ابوراكة) ويبلغ عدد سكان المحافظة ومراكزها (71119) نسمة تقريبا حسب اخر احصاء للسكان.

واضاف قائلا : أن محافظة ميسان تتميز بطبيعتها السياحية وتقع على المسار السياحي (منطقة الباحة ــ محافظة ميسان ــ محافظة الطائف)

موضحاً للقارئي بأن محافظة ميسان :تشتهر بزراعة الفواكه والخضروات مثل العنب و الرمان و اللوز والكوسه

والخيار و التين ويسمى الحماط و اللوز و الطماطم والفاصوليا و البزاليا و الفول والمشمش والرمان و البرشومي و الكمثرى و التفاح ومن الحبوب القمح و الشعير والذرة.

الجدير بالذكر أن الفيفي له سيرة ذاتية حافلة بالعمل الجاد الدؤوب ومليئة بالخبرات العالية ،ويسر ” فيفاء أون لاين ” أن تقدم بعضها هنا.

التأهيل العلمي والتدريب:

بكالوريوس دراسات إسلامية مع اعداد تربوي ــ جامعة ام القرى ــ كلية التربية

دورة تدريبية (اللغة الإنجليزية) معهد بيرلتز المستوى (G2) عام 2006م.

دورة تدريبة (اللغة الإنجليزية) جامعة الطائف (المستوى 3) مدتها شهرين عام 1433هـ.

دورة تدريبية (إدارة المشاريع PMP) مدتها 35 ساعة تدريبية معتمدة المؤسسة العامة للتدريب المهني التقني عام 1434هـ.

دورة تدريبية (ادخال بيانات ومعالجة النصوص) معهد الإدارة العامة مدتها 4 أسابيع عام 1421هـ.

دورة تدريبية (السكرتارية) معهد الإدارة العامة مدتها 4 أسابيع عام 1424هـ.

دورة تدريبية (الجودة الإدارية الشاملة في إدارة الاعمال) مركز الاعمال الأوروبي للتدريب والتطوير (ماليزيا) مدتها 5 أيام عام 1433هـ.

دورة تدريبية (الابداع الاداري) معهد الإدارة العامة مدتها 3أيام عام 1435هـ.

دورة تدريبية (تحليل المشكلات واتخاذ القرارات) معهد الإدارة العامة مدتها3 أيام عام 1435هـ.

دورة تدريبية (برنامج التفويض) معهد الإدارة العامة مدتها 3 أيام عام 1437هـ.

دورة تدريبية (تحفيز الموظفين) معهد الإدارة العامة مدتها يومين عام 1437هـ.

حاصل على الشارة الدولية (الكشافة) في مجال خدمة وتنمية المجتمع من المنظمة الكشفية العربية من دولة قطر عام 2006م ومعتمد قائد تدريب دولي بجمعية الكشافة العربية السعودية.

الخبرات العملية:

· العمل مدرس بوزارة الدفاع ـ مركز ومدرسة سلاح التموين بالطائف لمدة عام واحد بنظام التعاقد.

· العمل مشرف ثقافي بالرئاسة العامة لرعاية الشباب ــ نادي عكاظ الرياضي.

· العمل بوزارة العدل ــ كتابة عدل الأولى.

· الإعارة الى إمارة منطقة مكة المكرمة ــ محافظة الطائف.

· التكليف بالعمل منسقاً للجان ومقرراً بالمجلس المحلي.

· التكليف بالعمل اميناً عاماً للمجلس المحلي للتنمية والتطوير.

· نقل الخدمات الى إمارة منطقة مكة المكرمة ــ محافظة الطائف بتاريخ 17/3/1431.

· التكليف بالعمل مديرا للتنمية واميناً عاماً للمجلس المحلي للتنمية والتطوير بتاريخ 18/4/1433هـ

· التكليف من قبل وزارة الداخلية وإمارة منطقة مكة المكرمة مشرفاً عاماً على مركز الفرز والتفتيش الأمني بالبهيتة لموسم الحج منذ عام 1433هـ حتى عام 1437هـ ويضم المركز قرابة 25 جهة حكومية امنية ومدنية وقطاع خاص (الاتصالات والكهرباء والمياه) ويقع على مساحة 2.5 مليون م2.

العضويات والمشاركات:

العضويات والمشاركات :

عضوية اللجنة التحضيرية لدورة العاب التضامن الإسلامي الأولى مجموعة الطائف عام 1426هـ

عضوية اللجنة العليا لجائزة معالي محافظ الطائف التفوق العلمي.

عضوية اللجنة التحضيرية لحفل استقبال أهالي الطائف لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عام 1427هـ.

عضو لجنة تنظيم الاجازات بمجلس التنمية السياحية بمحافظة الطائف.

نائب رئيس مجلس إدارة بيت الشباب بالطائف (سابقا)

عضو مجلس إدارة نادي عكاظ الرياضي وامين عام النادي من عام 1420هـ الى عام 1436هـ.

رئيس لجنة المتابعة والتنسيق بسوق عكاظ.

المشاركة في معسكر العمل الشبابي الخليجي بدولة الامارات العربية المتحدة ــ دبي ــ عام 2001م.

المشاركة في المعسكرات الكشفية للجامعات الخليجية الرابع في مكة المكرمة جامعة ام القرى عام 1994م ــ الخامس في الرياض جامعة الملك سعود عام 1995م ــ السادس بصلالة في دولة عمان جامعة السلطان قابوس عام 1996م.

المشاركة في معسكرات الخدمة العامة في الحج مع جمعية الكشافة العربية السعودية في لجنة المسح وارشاد حجاج بيت الله الحرام من 1414هـ الى عام 1425هـ.

عضوية اللجنة المركزية لرعاية السلوك.

عضوية لجنة الحماية من العنف الاسري منذ التأسيس عام 1429هـ حتى عام 1435هـ.

عضوية اللجنة التحضيرية للاحتفال باليوم الوطني بإمارة المنطقة عام 1435هـ.

نائب رئيس مجلس الجودة بديوان محافظة الطائف.

عضوية لجنة خدمة وتنمية المجتمع (العربية) بالمنظمة الكشفية العربية عام 2008م.

رئيس لجنة المتابعة والتنسيق في اللجنة المنظمة لمناسبة الطائف عاصمة المصائف العربية أعوام (2013م ــ 2014م ــ 2015م)

عضوية اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة الطائف.

عضوية مجلس إدارة رابطة كرة القدم لفرق الأحياء بمحافظة الطائف.

طاقم فيفاء أون لاين يتقدمون للأستاذ/ عبد الله بأجمل التهاني والتبريكات سائلين الله له العون والتوفيق .