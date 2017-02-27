مستشفى العيدابي العام ينفذ برامج تدريبة وتكريم المتميزين

بالتعاون مع إدارات التدريب والإبتعاث والطوارئ والتمريض والتغذية بصحة جازان نفذت إدارة التدريب والتعليم المستمر بمستشفى العيدابي العام أربعة برامج تدريبية تخصصية بعنوان تخطيط القلب ECG, والإنعاش القلبي المتطور ACLS،والرعاية التمريضية المتقدمة لمرضى الطوارئ،والتغذية المتوازنة مفتاح الصحة تم إعتمادها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحيةبواقع 42 ساعة تدريبية وتهدف البرامج لرفع كفاءة الممارسين الصحيين بمستشفى العيدابي ومستشفيات القطاع الجبلي في التعامل مع الحالات الطارئة ذات الخطورة العالية وقد وجه مدير مستشفى العيدابي العام ص/ علي بن مفرح الشعواني شكره لكلٍ من الأستاذ / جبريل مهاجر والدكتور / خالد عطيف والاستاذة / فوزية غروي والأخصائي أول / حسن السبعي على دعمهم وحرصهم على إنجاح البرامج التدريبة بالمستشفى وقد قام مدير المستشفى بتكريم المتميزين والمشرفين على البرامج وحثهم على بذل المزيد من الجهود الهادفة للإرتقاء بالمستشفى والخدمات المقدمة.

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