جمعية تحفيظ فيفاء تهنئ نادي فيفاء بكأس بطولة الطائرة للناشئين

عبر رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بفيفاء الشيخ : يحيى بن حسن يحيى العمامي أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الجمعية عن تهانيه الحارة لرئيس نادي فيفاء الشيخ : حسين بن سليمان علي الفيفي ولمشرف كرة الطائرة بالنادي الأستاذ : عبدالعزيز يحيى سليمان الفيفي ولجميع منسوبي النادي على تتويجه بطلا لدوري كرة الطائرة درجة الناشئين وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة بجازان الأستاذ : إبراهيم الرياني

متمينا للنادي تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم .

كما رفع تهانيه وتبريكاته إلى أفراد الفريق المنتسبين لحلقات تحفيظ القرآن الكريم التابعة للجمعية وهم :

أحمد محمد قاسم الفيفي

عبدالرحمن سليمان قاسم الفيفي

أصيل جابر أسعد الفيفي

أيمن سليمان قاسم الفيفي

عبدالعزيز شريف قاسم الفيفي

مشعل علي قاسم الفيفي

خالد علي قاسم الفيفي

خالد يحيى هادي الفيفي

كما وضح أيضا أن المشاركة في حلقات تحفيظ القرآن لم ولن تكون عائقا في سبيل تحقيق نجاحات في مجالات أخرى ، ونجاح هؤلاء الطلاب وتحقيقهم هذا الإنجاز دليلا على ذلك متمنيا لنادي وفيفاء ولهؤلاء الطلاب مزيدا من النجاحات .