 منسوبو تعليم فيفاء يعزون أمير منطقة جازان في وفاة أخته | فيفاء أون لاين
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

منسوبو تعليم فيفاء يعزون أمير منطقة جازان في وفاة أخته

منسوبو تعليم فيفاء يعزون أمير منطقة جازان في وفاة أخته
فيفاء اون لاين ـ فيفاء

منسوبو التعليم في محافظة فيفاء يرفعون التعازي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة جازان .. في وفاة أخته صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود تغمدها الله بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته

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