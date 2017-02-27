منسوبو تعليم فيفاء يعزون أمير منطقة جازان في وفاة أخته

منسوبو التعليم في محافظة فيفاء يرفعون التعازي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة جازان .. في وفاة أخته صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود تغمدها الله بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته

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