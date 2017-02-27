المجلس الإستشاري بجمعية الحكامية يعقد اجتماعه السنوي

عقدت جمعية ( البر الخيرية بالحكامية ) بجازان الاجتماع السنوي للمجلس الإستشاري وذلك مساء يوم الأحد الموافق 1438/5/29هـ بمقر الجمعية” حيث حضر رئيس المجلس الدكتور علي بن عباس حكمي عضو هيئة كبار العلماء سابقاً مرحباً بكل حفاوة وتكريم بأعضاء المجلس .

إذ بدأ الاجتماع بعرض تقديمي لمنجزات الجمعية مع إحصائيات المستفيدين من الخدمات للعام المنصرم وتسلط الضوء على مشروع وقف الوالدين والمراحل الأخيرة من إتمامه ، كما تم استعراض عدد من المقترحات التي يمكن أن تُسهم في أعمال يكون مردودها الخيري لجميع الفئات المسجلة بالجمعية .

وفي ختام الإجتماع قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ علي بن عثمان حكمي شكره وتقديره لأعضاء المجلس مبدياً حرصه على أن يحقق هذا الإجتماع أهدافه التي وضع من أجلها وأن يعمل الجميع لتحقيق الهدف المنشود ،

كما أشاد الأعضاء الأفاضل بما لهذا اللقاء من آثار إيجابية والتفاعل فيما بينهم لخدمة الجمعية ومستفيديها .

سائلين الله للقائمين على هذا العمل المبارك التوفيق والسداد وأن يجزل لهم خير الثواب والجزاء .

أعضاء المجلس الاستشاري المشاركون في الاجتماع :-

رئيس مركز الحكامية الأستاذ إبراهيم المنور

رئيس بلدية المضايا المهندس رمزي دغريري

شيخ شمل الحكامية الشيخ علي ولي حكمي

الأستاذ يحي عباس حكمي محافظ الدائر سابقا ، قاضي محكمة المضايا الشيخ عكرمة محمد حكمي ، ورجل الأعمال محمد عبده حسن حكمي ، الدكتور إبراهيم ولي حكمي ، الدكتور مهدي أحمد حكمي .

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