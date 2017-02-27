شيخ قبيلة آل شراحيل يستجيب للاوامر الصادرة بازالة القات  

بادر شيخ قبيلة آل شراحيل بفيفاء الشيخ / جابر بن جبران الشراحيلي الفيفي بإزالة أشجار القات من مدرجات مزرعته ، وذلك بعد التوجيهات الصادرة على ضرورة وسرعة إزالة أشجار القات .

حيث قامت لجان إزالة القات بمهامها وقام عمال هيئة تطوير وتعمير المنطقة الجبلية بجازان إلى قلع وإزالة أشجار القات وبدأت عملية الإزالة اليوم الموافق 1438/05/30هـ .

وأوضح الشيخ/ جابر الشراحيلي الفيفي أنه إنفاذا لتوجيهات القيادة التي تبلَّغ لنا عن طريق أمير منطقة جازان فقد عزمنا على إزالة هذه الشجرة وتم إبلاغ الجهات المختصّة التي باشرت الإزالة ولله الحمد وكلنا سمعا وطاعة لولاة أمرنا حفظهم الله الحريصين على مصلحة الوطن والمواطن وتنمية الإنسان والمكان ، وأضاف بأنه سيقوم بالاستفادة من البدائل والخدمات التي وفرتها الدولة كخزانات المياه وزراعة أشجار كالبن والموز والرمان وغيرها.

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